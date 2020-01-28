РФПЛ согласилась провести перевыборы главы организации

На предыдущем общем собрании клубов 16 января прошли досрочные перевыборы президента Сергея Прядкина, хотя они должны были состояться только в апреле. В итоге руководитель сохранил свой пост, однако позже на заседании избиркома РФС был изучен протокол выборов, после чего переизбрание было признано неправомерным.
РФС обязал РФПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения. Во вторник руководители клубов премьер-лиги провели внеочередное заседание, на котором приняли решение о проведении повторных выборов.
"Клубы рассмотрели заявление и пришли к следующему: мы приняли эти замечания. Назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, выборы планируются 17 марта", - сообщил ТАСС генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.