РФПЛ согласилась провести перевыборы главы организации

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) по итогам внеочередного заседания общего собрания клубов согласилась провести повторные выборы главы организации.

На предыдущем общем собрании клубов 16 января прошли досрочные перевыборы президента Сергея Прядкина, хотя они должны были состояться только в апреле. В итоге руководитель сохранил свой пост, однако позже на заседании избиркома РФС был изучен протокол выборов, после чего переизбрание было признано неправомерным.

РФС обязал РФПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения. Во вторник руководители клубов премьер-лиги провели внеочередное заседание, на котором приняли решение о проведении повторных выборов.

"Клубы рассмотрели заявление и пришли к следующему: мы приняли эти замечания. Назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, выборы планируются 17 марта", - сообщил ТАСС генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.