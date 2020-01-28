Роскомнадзор: Действие Антипиратского меморандума продлено на год

Антипиратский меморандум в России будет действовать до 31 января 2021 года, сообщил во вторник заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на круглом столе "Глобальная экосистема видеосмотрения" в рамках форума CSTB.

По его словам, с начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент.

Меморандум был подписан 1 ноября 2018 года. Он должен был действовать до 1 сентября 2019 года, но срок соглашения был продлен до конца года. Новое решение, по слова Вадима Субботина, обусловлено глобальным отраслевым запросом. "Общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года", - приводит слова замглавы Роскомнадзора агентство ТАСС.

Меморандум предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает поисковики удалять из выдачи ссылки на них во внесудебном порядке. Со стороны интернет-компаний соглашение подписали "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler и Rutube.

Со стороны правообладателей - "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", "КиноПоиск", ассоциация "Интернет-видео" и Ассоциация продюсеров кино и телевидения.