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28.01.2020 18:17
Рубрика: Экономика

Ростуризм уточнил количество российских туристов в Китае

Текст: Евгений Гайва
В Китае сейчас находится около 6 тысяч организованных российских туристов, которые должны будут вернуться в Россию до 4 февраля, сообщили в Ростуризме.
Фото: Reuters/Jorge Silva Фото: Reuters/Jorge Silva
Фото: Reuters/Jorge Silva

"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находится 5604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: istock
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Как отмечают в Ростуризме, все туроператоры прекратили продажу туров в Китай с 24 января в соответствии с рекомендацией Ростуризма. Кроме того, крупнейшие туроператоры, работающие на китайском рынке, это AnexTour, TezTour, Русь Тур, приняли решение о прекращении отправки чартерами тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года.

Таким туристам в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха. Сейчас их насчитывается 32,7 тысяч с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года.

"Наша первоочередная задача - максимально обеспечить комфорт и безопасность туристов. Для этого мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры", - приводит пресс-служба Ростуризма слова главы ведомства Зарины Догузовой.

С 24 января 2020 года Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии", на которую ежедневно поступает порядка 100 обращений, добавили в Ростуризме.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал "РГ", что продажа туров в Китай уже остановлена, туристы возвращаются в Россию в плановом порядке.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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Эпидемия коронавирусной пневмонии началась в Китае в декабре 2019 года с города Ухань в провинции Хубэй. Пока источник происхождения инфекции точно не установлен. Но как предполагают специалисты, причиной распространения заражения могли стать дикие животные.

На 28 января зарегистрировано 4515 заболевших, из них 106 человек скончались, а 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти в Китае ввели полный запрет на продажу и перевозку диких животных. Также введен запрет на выезд жителей из Уханя и соседних городов Хуанган и Эчжоу. В этих городах в общей сложности живут 20 миллионов человек.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение нового коронавируса

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