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28.01.2020 16:39
Рубрика: Власть

Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС

Текст: Александр Степанов

Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии имеет все предпосылки выйти на стратегический уровень. Такое заявление во вторник сделал глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Прежде он провел переговоры в Москве с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а взаимодействие с индонезийской стороной строится на дружбе и взаимном доверии. По словам российского министра, в этом году возможно будет подписана декларация о стратегическом партнерстве, что станет важной вехой в двусторонних отношениях. Так, Минобороны РФ уже готово координировать совместные действия развития российско-индонезийских связей, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также в многостороннем формате по линии совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу (СМОА-плюс).

Глава минобороны РФ также не исключил, что российские военные могут принять участие в торжественных мероприятиях 75-летия независимости Индонезии, которые пройдут в августе 2020 года.

Праздничные мероприятия состоятся по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезии (17 августа 1945 года).

Кроме того Сергей Шойгу выразил соболезнования индонезийскому народу в связи с разрушительным наводнением в столице Индонезии - Джакарте, которая в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года новогоднюю пережила разрушительный катаклизм унесший более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.

Власть Безопасность Армия В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Правительство Минобороны

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