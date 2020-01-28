Трамп и Нетаньяху обсудили "сделку века"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" - так еще называют план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Встреча состоялась в Вашингтоне. В Белом доме ее назвали очень продуктивной.

Напомним, в июне прошлого года американская администрация опубликовала документ, в котором говорилось, что инвестиции в Палестину и соседние страны могут составить 50 миллиардов долларов. Многие арабские страны посчитали подобный подход неуместным.

В МИД России ранее не раз заявляли, что только прямые переговоры между Израилем и палестинцами могут урегулировать конфликт в регионе.