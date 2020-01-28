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28.01.2020 21:59
Рубрика: В мире

Трамп опубликовал карту раздела Израиля и Палестины

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter карту будущего государства Палестина "как оно должно выглядеть", со столицей в части Восточного Иерусалима.

При этом он уточнил, что "я всегда поддерживал государство Израиль и еврейский народ, его спокойствие и безопасность, а также - его право жить на исторической родине. Сейчас - время для мира!".

Ранее президент США озвучил свою "сделку века", в ходе которой предложил оставить Иерусалим неделимым, увеличить территории для палестинцев, заморозить на четыре года строительство израильских поселений на палестинских территориях и способствовать сосуществованию двух государств. Также он настаивает на том, чтобы палестинская сторона прекратила поддерживать ХАМАС и содержать семьи погибших смертников, признали Израиль еврейским государством, прекратили противодействовать Израилю и согласились с его границами. Кроме того, предложено отказаться от возвращения палестинских беженцев на территорию Израиля.

Как отметил Трамп в своем выступлении, его план "может стать последним шансом на мирное урегулирование" на Ближнем Востоке.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов действовать согласно мирному плану Трампа. Нетаньяху планирует прилететь в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказать ему об американской инициативе.

Между тем незадолго до выступления Трампа начались точечные акции палестинцев в Иудее, Самарии и в Газе. Ожидается, что ночью протесты усилятся. Израильские силы безопасности находятся в повышенной готовности.

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