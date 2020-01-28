Всего 10 квадратных миллиметров составляет размер чипа, напоминающего по своей структуре клетки человеческого мозга, сообщает научное издание Scientific Reports.

Ученые калифорнийского университета создали устройство, которое может самостоятельно обучаться и придумывать различные модели поведения, а в будущем станет основой по-настоящему мыслящих машин. При этом существующие на сегодняшний день умные системы становятся более доступными и все чаще используются не только в бизнесе и государственном управлении, но и в технических решениях для простых пользователей.

Умный взгляд

Большинство обладателей смартфонов уже знакомы с искусственным интеллектом, ведь в их гаджетах он контролирует некоторые важные процессы. Один из них - режим фото- и видеосъемки. Смартфон с помощью специальной подсистемы понимает, какие объекты расположены перед объективом и насколько они удалены, а также определяет время суток и степень освещенности. Если владелец гаджета перевел программу камеры в режим "Авто", то искусственный интеллект сделает снимок за него, подобрав оптимальные технические условия: выберет наиболее подходящий объектив (при наличии нескольких), диафрагму выставит такую, чтобы кадр был не пересвечен или затемнен, включит режим HDR, который из нескольких фотографий соберет один улучшенный снимок.

Смартфоны во многом помогают своим владельцам, но скоро будут ими повелевать

- Искусственный интеллект - дорогое удовольствие, ведь ему требуются мозги из дополнительных чипов, - пояснил продавец-консультант одной из сетей бытовой техники и электроники Николай Косолапов. - Раньше производители пытались решить вопрос только на уровне программ, но такие устройства получались "задумчивыми". Поэтому под интеллектуальные задачи начали создавать дополнительные аппаратные блоки. Сегодня большинство смартфонов ими обладают, но наиболее комфортно искусственный интеллект работает на самых быстрых и, как правило, самых дорогих моделях.

Особенно важна производительность, когда задача перед устройством ставится сложная. Так, например, во второй половине прошлого года компания Dahua Technology выпустила камеры наблюдения с модулем искусственного интеллекта на борту. Мощный чип позволяет им не только захватывать лица людей, но и быстро определять детали, например пол человека, его возраст и даже настроение. По мнению экспертов сферы IT, такие решения уже скоро станут применяться не только в специализированной технике, которая призвана обеспечить безопасность предприятий и государственных организаций, но и в быту.

Заботливый парень

В современных смартфонах искусственный интеллект берет на себя функции хранителя и консультанта. В частности, он анализирует, как пользователь работает со своим гаджетом: какие приложения запускает чаще, какие настройки больше предпочитает и где в момент использования той или иной программы он находится. В дальнейшем вся эта информация сопоставляется и анализируется. Итогом этой работы становятся рекомендации, которые позволяют увеличить время работы устройства, а также очистить его от вредных или бесполезных приложений. Искусственный интеллект позволяет улучшить одну из основных функций смартфона - передачу голоса своего хозяина. Прислушиваясь к разговорам, он выделяет голос на фоне посторонних звуков и усиливает его, а ненужные шумы, наоборот, приглушает.

Важным отличием искусственного интеллекта от его более ранних предшественников, которые также были призваны облегчить жизнь людей, является тот факт, что эти программы способны к самообучению без участия разработчика. Умный переводчик от Google в вашем смартфоне использует самообучающиеся системы для 41 языка, включая русский. Алгоритмы позволяют значительно повысить качество перевода текстов определенного рода. Так, если перевод требуется медику или работнику финансовой сферы, то со временем помощник обрастет необходимой лексикой и сможет переводить речь своего хозяина более точно.

Не человек, а улыбнется

Технологии искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Так, в Пермском классическом университете (ПГНИУ) команда математиков и психологов создала модель принятия роботом альтернативных решений на основе эмоциональной памяти.

- Зачем искусственному интеллекту эмоции? - говорит декан механико-математического факультета ПГНИУ, кандидат технических наук Андрей Кузнецов. - Человеку приятней общаться не с бездушной машиной, а с себе подобным существом.

По словам ученого, для моделирования поведения искусственного интеллекта использовались исследования психологов о том, какие функции у человека выполняют эмоции и как влияют на его память. Завершенная разработка может применяться при проектировании персональных роботов, а также новых голосовых помощников на мобильных устройствах, способных вести со своим хозяином осмысленный диалог.