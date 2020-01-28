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28.01.2020 07:28
Рубрика: В мире

Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского сериала

Жительница Украины устроила скандал в междугороднем автобусе, водитель которого включил сериал, демонстрируемый на русском языке. Транспортное средство направлялось из Луцка в Киев.

Фото: iStock
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Женщина потребовала у шофера выключить "продукт агрессии", однако получила отказ. В ответ на претензии водитель предложил узнать мнение большинства пассажиров.

Как заявила в соцсетях сама пассажирка, водитель согласился высадить ее, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает гражданам страны использовать украинский в органах госвласти и местного самоуправления, во всех учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания. Между тем право использование русского языка гарантировано на Украине Конституцией.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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