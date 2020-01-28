Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского сериала

Жительница Украины устроила скандал в междугороднем автобусе, водитель которого включил сериал, демонстрируемый на русском языке. Транспортное средство направлялось из Луцка в Киев.

Женщина потребовала у шофера выключить "продукт агрессии", однако получила отказ. В ответ на претензии водитель предложил узнать мнение большинства пассажиров.

Как заявила в соцсетях сама пассажирка, водитель согласился высадить ее, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает гражданам страны использовать украинский в органах госвласти и местного самоуправления, во всех учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания. Между тем право использование русского языка гарантировано на Украине Конституцией.