В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей. Это позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений", - пояснили эксперты.

При этом специалисты предупреждают, что в 2020 году не стоит ждать бурного роста автокредитования. Так, в первой половине нового года спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента. С другой стороны, банки поддержат интерес к более дорогим автомобилям, запустив упрощенные программы кредитования, предполагают эксперты.