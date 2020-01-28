Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2020 10:44
Рубрика: Легковые авто

В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей. Это позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: iStock
С января снова заработают программы льготного автокредитования

"Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений", - пояснили эксперты.

При этом специалисты предупреждают, что в 2020 году не стоит ждать бурного роста автокредитования. Так, в первой половине нового года спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента. С другой стороны, банки поддержат интерес к более дорогим автомобилям, запустив упрощенные программы кредитования, предполагают эксперты.