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28.01.2020 14:37
Рубрика: Общество

В Госдуме оценили эстонские обвинения о фальсификации истории в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Россия должна быть готова противостоять кощунственной лжи, которая распространяется по различным информационным каналам. Об этом заявили в Госдуме в связи с обвинениями спикера парламента Эстонии в адрес России

Ранее глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия пытается "переписать" историю" в угоду своим целям".

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связал такого рода выступления с приближающимся юбилеем Победы.

- Чем ближе великая дата 9 мая, 75 лет Победы над фашистской Германией, тем больше мы будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата, - заявил парламентарий, которого цитирует RT.

В России должны быть готовы к волнам "кощунственной лжи", которая все больше распространяется по различным информационным каналам, подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откроет центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы заткнуть "поганый рот" тем, кто пытается переиначить историю.

Общество История В мире Европа Эстония Законодательная власть Госдума

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