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Рубрика: В мире

В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора

Находящиеся в провинции Идлиб террористы готовят провокации с использованием химического оружия, чтобы потом обвинить Дамаск в действиях, направленных против мирного населения. Об этом сообщает Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho
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Местные жители и задержанные боевики рассказали, что в населенные пункты Кафер-Хамра, Маарет-Мисрин и Эриха прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски". С собой они привезли емкости, содержащие, предположительно, газообразный хлор.

Ранее в ЦПВС поступили сведения, что террористы складируют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб. А в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб есть лаборатории, в которых специалисты осуществляют синтез отравляющих веществ. Запасы химикатов находятся на складах, расположенных в разных районах провинции Идлиб. Это единственный регион Сирии, который по-прежнему остается в руках боевиков.

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