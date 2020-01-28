В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского о Второй мировой войне

"Мы категорически не согласны с этим заявлением, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - В нем президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, и с точкой зрения, которая оскорбительна для десятков миллионов граждан России и других стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

"Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые с оружием в руках воевали с фашистами", - добавил представитель Кремля.

"Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул Песков.

На вопрос, повлияет ли это на отношения России и Украины, представитель Кремля заявил: "Пока бы не говорил про отношения двух стран. Несмотря на робкую позитивную динамику в контактах глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению".