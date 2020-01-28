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28.01.2020 13:53
Рубрика: Власть

В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского о Второй мировой войне

Текст: Кира Латухина
В Кремле категорически не согласны со словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что к началу Второй мировой войны якобы привел сговор тоталитарных режимов. Такая точка зрения присуща и польскому руководству, но оскорбительна для десятков миллионов граждан России и других государств СНГ.
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Мы категорически не согласны с этим заявлением, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - В нем президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, и с точкой зрения, которая оскорбительна для десятков миллионов граждан России и других стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

"Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые с оружием в руках воевали с фашистами", - добавил представитель Кремля.

"Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул Песков.

На вопрос, повлияет ли это на отношения России и Украины, представитель Кремля заявил: "Пока бы не говорил про отношения двух стран. Несмотря на робкую позитивную динамику в контактах глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению".

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