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28.01.2020 11:00
Рубрика: ПДД

В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России предложили ввести штрафы для водителей, использующих за рулем гаджеты во время поездки. Наказание будет распространяться не только на мобильные телефоны, но и на планшеты, умные часы, электронные браслеты и другие устройства.

Фото: kadmy/ iStock
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С законодательной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы России по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Сегодня не редки случаи, когда водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации", - заявил изданию "Парламентская газета" инициатор проекта.

Однако, прежде чем вносить изменения, по мнению депутата, необходимо проработать механизм четкой фиксации подобных нарушений с последующим наказанием за них. Проблема заключается в том, что инспекторам ГИБДД достаточно сложно запротоколировать данное нарушение.

Кстати

В России с 2007 года пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает водителям во время движения автомобиля разговаривать по мобильному телефону, если только тот не оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Статья 12.36.1 КоАП предусматривает за правонарушение штраф в размере 1500 рублей. В феврале депутаты Госдумы РФ выступили с предложением увеличить размер штрафа за пользование смартфонами за рулем до 5000 рублей.

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#ПДД