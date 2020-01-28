В состав сборной РФ по хоккею приглашены семь финалистов молодежного ЧМ

Вслед за приглашением в тренерский штаб сборной России наставника "молодежки" Валерия Брагина, который будет занимать должность старшего тренера национальной команды, и представителя тренерского штаба той сборной Александра Бойкова сразу семь серебряных призеров МЧМ-2020 включены в состав сборной России на третий этап Евротура.

На Шведских играх, которые пройдут 6-9 февраля, в составе российской команды могут сыграть два защитника - Александр Романов из ЦСКА и Данила Галенюк из СКА, а также пятеро нападающих - Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все из СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"), сообщает пресс-служба ФХР.

Помимо этих игроков на сбор команды вызваны:

Вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА).

Защитники - Рушан Рафиков ("Локомотив"), Богдан Киселевич (ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М).

Нападающие - Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко (СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").

6 февраля в Хельсинки сборная России сыграет с командой Финляндии в вынесенном матче, 8 и 9 февраля в Стокгольме команде Андрея Кудашова предстоят матчи против Швеции и Чехии.

После двух этапов Евротура сборная России с семью очками находится на четвертом месте в общем зачете турнира.