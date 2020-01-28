В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США

Национальный экспертный орган США в сфере торговли проверит обоснованность судебного запрета на продажу в стране внедорожников Mahindra Roxor, индийских клонов Jeep CJ-3B 1950-х, некогда производившихся по лицензии Willis.

Решение о запрете по иску Fiat Chrysler (владелец марки Jeep) о нарушении авторского права административный суд вынес в ноябре прошлого года. Претензия Fiat Chrysler к Mahindra&Mahindra была о сходстве передней части Roxor с фирменным стилем Jeep.

Обе стороны конфликта, уверенные в силе своей позиции, экспертизу приветствуют. Надо сказать, что Mahindra&Mahindra изменила передок Roxor после иска на напоминающий другую икону офф-роуда Totota FJ40.

Проверка завершится до 20 марта. Заключение будет передано в Торговое представительство, которое и решит окончательно судьбу Mahindra Roxor в США.

Mahindra Roxor - рамный внедорожник с открытым кузовом, полным приводом типа "part-time", 2,5-литровым дизелем (62 л.с., 195 Нм), в США не имеет допуска на дороги и продавался как мотовездеход.