Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Mahindra Roxor. Фото: Mahindra Roxor.
Фото: Mahindra Roxor.

Национальный экспертный орган США в сфере торговли проверит обоснованность судебного запрета на продажу в стране внедорожников Mahindra Roxor, индийских клонов Jeep CJ-3B 1950-х, некогда производившихся по лицензии Willis.

Решение о запрете по иску Fiat Chrysler (владелец марки Jeep) о нарушении авторского права административный суд вынес в ноябре прошлого года. Претензия Fiat Chrysler к Mahindra&Mahindra была о сходстве передней части Roxor с фирменным стилем Jeep.

Фото: www1.fips.ru
Jeep зарегистрировал пикап Gladiator в России

Обе стороны конфликта, уверенные в силе своей позиции, экспертизу приветствуют. Надо сказать, что Mahindra&Mahindra изменила передок Roxor после иска на напоминающий другую икону офф-роуда Totota FJ40.

Проверка завершится до 20 марта. Заключение будет передано в Торговое представительство, которое и решит окончательно судьбу Mahindra Roxor в США.

Mahindra Roxor - рамный внедорожник с открытым кузовом, полным приводом типа "part-time", 2,5-литровым дизелем (62 л.с., 195 Нм), в США не имеет допуска на дороги и продавался как мотовездеход.

"Победа", "Москвич", "Волга". Какие советские авто отправляли на экспорт
На Украине нашли новую "Яву", которая 30 лет простояла в гараже
#Jeep