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28.01.2020 21:14
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА

Текст: Максим Домчев
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Хоккейный клуб СКА официально объявил о назначении на пост старшего тренера команды Валерия Брагина, приведшего молодежную сборную к серебряным медалям молодежного чемпионата мира.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Валерий Брагин за последние дни получил сразу два новых назначения. Наставник молодежной сборной, ставшей второй на чемпионате мира 2020 года, продлил контракт с ФХР и был назначен на пост старшего тренера национальной сборной России.

Во вторник питерский СКА объявил о том, что Брагин занял аналогичный пост и в СКА, где будет помогать главному тренеру Алексею Кудашову, являющемуся также наставником сборной России.

У Брагина есть богатый опыт тренерской работы, которую он начал в 1997 году. Он был ассистентом главного тренера в "Химике" и "Атланте", возглавлял "Спартак" и ЦСКА. Под его руководством молодежная сборная России выиграла чемпионат мира в 2011 году, пять раз завоевывала серебро и дважды бронзу.

Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
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Любопытно, что в ноябре в тренерский штаб СКА вошел еще один тренер из системы ФХР - наставник сборной России U17 Андрей Козырев, под руководством которого юные российские игроки выиграли самый престижный турнир в своей возрастной группе - Мировой кубок вызова.

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