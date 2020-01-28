Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА

Хоккейный клуб СКА официально объявил о назначении на пост старшего тренера команды Валерия Брагина, приведшего молодежную сборную к серебряным медалям молодежного чемпионата мира.

Валерий Брагин за последние дни получил сразу два новых назначения. Наставник молодежной сборной, ставшей второй на чемпионате мира 2020 года, продлил контракт с ФХР и был назначен на пост старшего тренера национальной сборной России.

Во вторник питерский СКА объявил о том, что Брагин занял аналогичный пост и в СКА, где будет помогать главному тренеру Алексею Кудашову, являющемуся также наставником сборной России.

У Брагина есть богатый опыт тренерской работы, которую он начал в 1997 году. Он был ассистентом главного тренера в "Химике" и "Атланте", возглавлял "Спартак" и ЦСКА. Под его руководством молодежная сборная России выиграла чемпионат мира в 2011 году, пять раз завоевывала серебро и дважды бронзу.

Любопытно, что в ноябре в тренерский штаб СКА вошел еще один тренер из системы ФХР - наставник сборной России U17 Андрей Козырев, под руководством которого юные российские игроки выиграли самый престижный турнир в своей возрастной группе - Мировой кубок вызова.