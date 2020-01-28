Видео: иностранцы оценили "Буханку" дороже Vesta и чуть дешевле Aurus

Интересный эксперимент провели в ходе Франкфуртского автосалона журналисты канала "Авто Плюс". Они показали репортерам, приехавшим на главное европейское моторшоу 2019 года, изображения трех российских автомобилей - УАЗ-452 "Буханка", Lada Vesta Sport и Aurus Senat. Иностранцы, за редким исключением, эти важные для нашего рынка модели прежде не видели. Тем любопытнее было последить за их реакцией.

"Буханку" они назвали типичным русским автомобилем, который отлично подходит для условий Сибири. Те, кого самобытная внешность культового ульяновского внедорожника не смутила, смогли верно предположить, что у него вообще нет подушек безопасности. А вот об оценке за краш-тест респонденты поспорили. Большинство было уверено, что вездеход такое испытание пройти не смог, но кто-то оптимистично дал даже три "звезды". "Выглядит прочно", - заявил мужчина азиатской внешности.

Кроме того, не все опрошенные могли поверить в то, что машина до сих производится. "Я никогда не видел их на дорогах", - аргументировал такой вывод один из иностранцев. Впрочем, некоторые явно знали ответ на этот вопрос - не зря же представляют лучшие автомобильные СМИ мира. А вот с ценой "Буханки" почти все промахнулись, называя суммы вплоть до 40 тысяч евро. "Это хорошая машина. Я бы купил себе такую!" - неожиданно признался один из репортеров, объясняя свою ошибку.

Интерес вызвала и Lada Vesta Sport. Ее сравнивали то с Volkswagen, то с неким японским автомобилем. Интересно, что о вазовском "X-дизайне" ничего не знал даже журналист из Лондона, который был заочно знаком с "Буханкой" и Aurus. Не слышал он и о британском дизайнере Стиве Маттине. Зато предположил, что такой седан может стоить 35 тысяч евро - втрое больше, чем на самом деле.

А вот Aurus Senat многие иностранцы почему-то недооценили. Хотя респонденты и сравнивали этот автомобиль то с Lincoln, то с Rolls-Royce, то с Bentley, но в попытке угадать стоимость машины почему-то называли явно заниженные суммы - от 50 до 200 тысяч евро.

Напомним, "Буханка" стоит от 726 тысяч рублей, спортивная Lada Vesta - от 1 042 900 рублей, а Aurus Senat - от 18 млн рублей.