Видео: в тумане грузовик врезался в скопление машин

Снявший это видео американский дальнобойщик - безответственный разгильдяй, неспособный просчитывать ситуацию на дороге даже на 5 секунд вперед. На заснеженном скользком шоссе он мчится со скоростью свыше 70 км/ч, хотя снега на обочинах становится всё больше, а чистого асфальта под колесами - всё меньше.

Даже въехав в густой туман, он не пытается сбросить скорость, а ведь видимость ограничивается лишь 10-15 метрами перед капотом грузовика. И даже полицейский автомобиль с мигалкой, опередивший нашего героя на несколько метров и исчезнувший в гуще непроглядной воздушной взвеси, не заставил насторожиться.

А когда в рассеявшемся тумане проявились очертания попавших в аварию машин, жать на педаль тормоза было уже поздно. Две легковушки в правом ряду грузовик еще смог объехать, а вот двум полицейским автомобилям досталось по полной программе...