Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2020 08:17
Рубрика: Видео

Видео: в тумане грузовик врезался в скопление машин

Текст: Вадим Давыденко

Снявший это видео американский дальнобойщик - безответственный разгильдяй, неспособный просчитывать ситуацию на дороге даже на 5 секунд вперед. На заснеженном скользком шоссе он мчится со скоростью свыше 70 км/ч, хотя снега на обочинах становится всё больше, а чистого асфальта под колесами - всё меньше.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: чемпион мира по ралли улетел с обрыва в деревья и выжил

Даже въехав в густой туман, он не пытается сбросить скорость, а ведь видимость ограничивается лишь 10-15 метрами перед капотом грузовика. И даже полицейский автомобиль с мигалкой, опередивший нашего героя на несколько метров и исчезнувший в гуще непроглядной воздушной взвеси, не заставил насторожиться.

А когда в рассеявшемся тумане проявились очертания попавших в аварию машин, жать на педаль тормоза было уже поздно. Две легковушки в правом ряду грузовик еще смог объехать, а вот двум полицейским автомобилям досталось по полной программе...

Видео: внедорожники вытащили провалившегося под лед собрата
"Победа", "Москвич", "Волга". Какие советские авто отправляли на экспорт
#видео #авто