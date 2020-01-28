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28.01.2020 14:47
Рубрика: Видео

Видео: внедорожник чудом избежал трех подряд смертельных аварий

Текст: Вадим Давыденко

Если герой этого видео решит вечером выпить чего-нибудь крепкого алкогольного за свое чудесное спасение от неминуемой гибели, то пить ему придется трижды, да еще и с совсем короткими интервалами. В течение 17-секундного ролика его машина трижды была в каких-то сантиметрах от столкновений с другими автомобилями и каждый раз по странной прихоти мироздания избегала ДТП.

Фото: twitter.com
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Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео было снято в канадской провинции Британская Колумбия, где из-за неоднократной резкой смены погоды обильно выпавший снег сначала начал таять, а потом замерз тонкой, не всегда видимой на асфальте коркой. И этой корочки оказалось достаточно для того, чтобы серый Chevrolet S-10 Blazer не смог выполнить простейший маневр.

При попытке опередить едущий в крайнем правом ряду автомобиль, кроссовер сначала резко занесло влево на встречную полосу и, когда столкновение с двумя сразу легковушками казалось уже неизбежным, Blazer сумел-таки резко вывернуть руль, заюлить, сделать полный оборот вокруг своей оси и вернуться в свой ряд.

Но и там к этому моменту уже было небезопасно - приближался черный хэтчбек, из-за обгона которого и попал Blazer в эту круговерть. К счастью, и этой аварии нашему герою удалось избежать, поэтому случившееся боковое касание с придорожным знаком можно считать мелкой неприятностью, а не бедой, не смертельной опасностью.

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