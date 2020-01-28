Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на законопроект, в котором предлагалось освобождать водителей от наказания, если извещение на портале госуслуг было выложено с опозданием.

Напомним, еще летом депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, информация о привлечении к административной ответственности должна размещаться на портале госуслуг в личном кабинете лица, с указанием даты размещения. Если сообщение не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.

Это предложение было внесено, когда у автомобилистов вдруг начали всплывать неоплаченные штрафы за нарушения, совершенные более года назад. Понятно, что водители, уверенные в том, что их история чистая и все оплачено, сильно удивлялись таким новостям.

Однако в правительственном отзыве, как сообщает ТАСС, отмечено, что действующие правила уже предусматривают либо освобождение водителя от штрафа в случае несвоевременного получения постановления о правонарушении, либо восстановление срока уплаты штрафа с 50-процентной скидкой.

Действительно, если водитель получил "письмо счастья" или уведомление о штрафе по истечении льготного 20-дневного периода, он может обратиться в подразделение, которое выписало штраф о продлении этого срока.

Если же постановление вынесено спустя два месяца с момента совершения нарушения, то уже надо обращаться за отменой штрафа. Ведь сроки административного производства явно нарушены.

На направление копии постановления отводится трое суток с момента вынесения постановления. Но если постановление вынесено в срок, но отправлено с запозданием - это уже не повод для отмены наказания из-за нарушения процессуальных сроков.

Также правительственная комиссия отметила, что авторы законопроекта не учли того, что не все автовладельцы у нас зарегистрированы на портале госуслуг. Тем самым законопроект нарушает равенство всех перед законом. Ведь у незарегистрированных на портале автомобилистов не будет возможности избежать штрафа, который не вовремя выложили на портале госуслуг. Его там невозможно выложить и необходимо отправлять по почте.

Отрицательный отзыв правительства еще не означает, что законопроект не будет вынесен на слушания. Напомним, что законопроект о 50-процентной скидке также получал отрицательный отзыв, но был принят.