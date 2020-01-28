Володин оценил избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. Это позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, заявил в связи с этим решением председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества участников голосовании.

"Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках", - сказал председатель Госдумы, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".

Избрание Толстого, по его словам, позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.