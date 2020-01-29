Бывший игрок сборной Беларуси и "Локомотива" Сергей Гуренко - об отмене в России лимита на легионеров

Переезд белорусских легионеров в российские клубы - это для них прыжок в новое футбольное качество. Сергей Куксин/РГ

Впрочем, интеграционные процессы в спорте начались намного раньше. Так, команда "Динамо" из Минска с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге, а коллектив "Цмоки-Минск" с 2010 года соревнуется в баскетбольной "Единой лиге". Что касается футбола, то с февраля 2020 года белорусы официально перестали считаться легионерами.

О плюсах новшества для белорусов и их перспективах в России в интервью "СОЮЗу" рассказал главный тренер минского "Динамо", бывший футболист московского "Локомотива" Сергей Гуренко.

Сергей, отмена в России лимита на спортсменов из стран, входящих в ЕАЭС, - это действительно большой плюс для белорусов?

Сергей Гуренко: Если спортсмен сильный, он в любом случае окажется там, где достоин. Но плюс в принятии этого решения я все же вижу. Наверное, молодежи будет легче. В Россию будет проще попасть молодым белорусским игрокам. Им очень важно выступать на высоком уровне, только тогда на них обратят внимание.

А как вы в целом относитесь к лимитам в спорте?

Сергей Гуренко: Я за здоровую конкуренцию, чтобы не было никаких рамок. Вместе с тем в лимите есть как плюсы, так и минусы. Если взять, к примеру, российскую Премьер-лигу, то минус в том, что российских футболистов начинают сильно переоценивать. То же самое касается и белорусов. За игроками ведут охоту, и те завышают свои планки. В том числе финансовые.

Вы сказали, что будут больше привлекать молодых. Илья Шкурин в ЦСКА - это такая первая ласточка?

Сергей Гуренко: Он себя хорошо проявил в белорусском чемпионате. Так что здесь все логично. А вспомните, сколько белорусов в мое время выступало в российском первенстве. Нас ведь было немало. А почему? Потому что сильные были.

Как оцениваете перспективы Шкурина? Может, ему стоило еще на какое-то время задержаться в Беларуси?

Сергей Гуренко: Нет. В Беларусь он всегда может вернуться. Ребята должны ставить перед собой максимальные задачи. Шкурин правильно сделал, что принял такое решение. Переход в ЦСКА для него - это вызов. А там уже жизнь расставит все по своим местам. Все зависит от самого Ильи.

Тот факт, что ЦСКА тренирует Виктор Гончаренко, тоже сыграло свою роль в переходе Шкурина?

Сергей Гуренко: Нет, не думаю. Для Вити не имеет значения, белорус ты или нет. Он ко всем относится одинаково.

Есть на примете молодые белорусские футболисты, которые в ближайшее время могут переехать в Россию?

Сергей Гуренко: Есть, конечно, но фамилии называть не буду. Все от них зависит. Как они будут работать и как воспользуются своим шансом, если он представится.

Как думаете, если уровень чемпионата Беларуси будет выше, белорусы с меньшей охотой станут уезжать?

Сергей Гуренко: Думаю, любой белорус с удовольствием поедет в российский клуб. Инфраструктура, болельщики, внимание к самому первенству - в России все на другом уровне.

Минус отмены лимита на легионеров в том, что некоторые талантливые футболисты начинают задирать нос, переоценивают себя

Вы сказали, что в ваше время в России было много ребят из Беларуси. Были вы, Корниленко, Тумилович, Ромащенко, Кульчий. Почему сейчас не так?

Сергей Гуренко: Считаю, что сейчас на приличном уровне в России выступает только один белорус - Мартынович. Не знаю, почему так происходит. Может, у нас в белорусском футболе что-то не так выстроено. Мы не можем порой выжать максимум из ребят, помочь им гладко перейти из юношеского во взрослый футбол. Мы многих игроков теряем в этот, скажем так, переходный период.

Такая проблема и в России есть.

Сергей Гуренко: Вот именно. Вспомните, сколько раньше было ярких игроков? Мостовой, Карпин, Глеб, Аршавин. Сейчас таких футболистов по пальцам одной руки можно пересчитать.

Связь с "Локомотивом" поддерживаете?

Сергей Гуренко: Стараюсь общаться с ребятами из "Локомотива". Был на матче с ЦСКА...