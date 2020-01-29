Спорт
29.01.2020 16:25
Текст: Артур Нанян (nanian@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 3(919)

Не Глебом единым

Бывший игрок сборной Беларуси и "Локомотива" Сергей Гуренко - об отмене в России лимита на легионеров
Министерство спорта России издало приказ, согласно которому атлеты из государств Евразийского экономического союза перестанут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, волейболу, регби, баскетболу, водному поло, гандболу, хоккею с шайбой, мячом и на траве. Это означает, что теперь белорусским спортсменам будет намного легче переехать в Россию.
Переезд белорусских легионеров в российские клубы - это для них прыжок в новое футбольное качество. Фото: Сергей Куксин/РГ Переезд белорусских легионеров в российские клубы - это для них прыжок в новое футбольное качество. Фото: Сергей Куксин/РГ
Переезд белорусских легионеров в российские клубы - это для них прыжок в новое футбольное качество. Сергей Куксин/РГ

Впрочем, интеграционные процессы в спорте начались намного раньше. Так, команда "Динамо" из Минска с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге, а коллектив "Цмоки-Минск" с 2010 года соревнуется в баскетбольной "Единой лиге". Что касается футбола, то с февраля 2020 года белорусы официально перестали считаться легионерами.

О плюсах новшества для белорусов и их перспективах в России в интервью "СОЮЗу" рассказал главный тренер минского "Динамо", бывший футболист московского "Локомотива" Сергей Гуренко.

Сергей, отмена в России лимита на спортсменов из стран, входящих в ЕАЭС, - это действительно большой плюс для белорусов?

Сергей Гуренко: Если спортсмен сильный, он в любом случае окажется там, где достоин. Но плюс в принятии этого решения я все же вижу. Наверное, молодежи будет легче. В Россию будет проще попасть молодым белорусским игрокам. Им очень важно выступать на высоком уровне, только тогда на них обратят внимание.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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А как вы в целом относитесь к лимитам в спорте?

Сергей Гуренко: Я за здоровую конкуренцию, чтобы не было никаких рамок. Вместе с тем в лимите есть как плюсы, так и минусы. Если взять, к примеру, российскую Премьер-лигу, то минус в том, что российских футболистов начинают сильно переоценивать. То же самое касается и белорусов. За игроками ведут охоту, и те завышают свои планки. В том числе финансовые.

Вы сказали, что будут больше привлекать молодых. Илья Шкурин в ЦСКА - это такая первая ласточка?

Сергей Гуренко: Он себя хорошо проявил в белорусском чемпионате. Так что здесь все логично. А вспомните, сколько белорусов в мое время выступало в российском первенстве. Нас ведь было немало. А почему? Потому что сильные были.

Как оцениваете перспективы Шкурина? Может, ему стоило еще на какое-то время задержаться в Беларуси?

Сергей Гуренко: Нет. В Беларусь он всегда может вернуться. Ребята должны ставить перед собой максимальные задачи. Шкурин правильно сделал, что принял такое решение. Переход в ЦСКА для него - это вызов. А там уже жизнь расставит все по своим местам. Все зависит от самого Ильи.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Тот факт, что ЦСКА тренирует Виктор Гончаренко, тоже сыграло свою роль в переходе Шкурина?

Сергей Гуренко: Нет, не думаю. Для Вити не имеет значения, белорус ты или нет. Он ко всем относится одинаково.

Есть на примете молодые белорусские футболисты, которые в ближайшее время могут переехать в Россию?

Сергей Гуренко: Есть, конечно, но фамилии называть не буду. Все от них зависит. Как они будут работать и как воспользуются своим шансом, если он представится.

Как думаете, если уровень чемпионата Беларуси будет выше, белорусы с меньшей охотой станут уезжать?

Сергей Гуренко: Думаю, любой белорус с удовольствием поедет в российский клуб. Инфраструктура, болельщики, внимание к самому первенству - в России все на другом уровне.

Минус отмены лимита на легионеров в том, что некоторые талантливые футболисты начинают задирать нос, переоценивают себя

Вы сказали, что в ваше время в России было много ребят из Беларуси. Были вы, Корниленко, Тумилович, Ромащенко, Кульчий. Почему сейчас не так?

Сергей Гуренко: Считаю, что сейчас на приличном уровне в России выступает только один белорус - Мартынович. Не знаю, почему так происходит. Может, у нас в белорусском футболе что-то не так выстроено. Мы не можем порой выжать максимум из ребят, помочь им гладко перейти из юношеского во взрослый футбол. Мы многих игроков теряем в этот, скажем так, переходный период.

Такая проблема и в России есть.

Сергей Гуренко: Вот именно. Вспомните, сколько раньше было ярких игроков? Мостовой, Карпин, Глеб, Аршавин. Сейчас таких футболистов по пальцам одной руки можно пересчитать.

Связь с "Локомотивом" поддерживаете?

Сергей Гуренко: Стараюсь общаться с ребятами из "Локомотива". Был на матче с ЦСКА...

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