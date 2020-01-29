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29.01.2020 00:13
Рубрика: В мире

Дональд Трамп представил детали "сделки века"

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп во вторник огласил детали плана по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет целиком зависеть от палестинцев в попытке добиться мирного прорыва за десятилетия конфликта с Израилем, сообщает Reuters. В соответствии с этим планом, названной Трампом "сделкой века", Соединенные Штаты также признают израильские поселения на оккупированном Западном берегу. В обмен на это Израиль должен на четыре года заморозить любую поселенческую деятельность на оккупированной территории, пока будут проходить переговоры о палестинской государственности, пояснил глава Белого дома.

План Трампа состоит из 80 страниц: 50 из которых имеют политическую, а 30 - экономическую направленность. В частности, Белый дом подтвердил намерение выделить 50 миллиардов долларов для палестинцев, Иордании и Египта. Официальные лица заявили агентству, что Трамп одобрил предложенную ему карту с указанием двух государств. По словам чиновника, палестинское государство будет в два раза больше территории, которую в настоящее время контролируют палестинцы. В соответствии с "мирным видением", над которым почти три года работал зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер, будущее палестинское государство будет состоять из Западного берега и сектора Газа, связанных между собой наземными дорогами и тоннелями.

Фото: REUTERS
Предложенная Трампом "сделка" Израиля с Палестиной выглядит невыполнимой

Трамп уже проинформировал об этом израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его соперника на выборах 2 марта в Израиле, лидера партии "Синие и белые" Бенни Ганца, на переговорах в понедельник. Отвечая на вопрос, что Вашингтон готов сделать для продвижения переговоров, источники уклонились от прямого ответа и дали понять, что это "палестинцы должны продвинуться вперед и сказать, что они готовы вести переговоры с Израилем". Нетаньяху, и Ганц заявили, что только после этого шага поддержат эти усилия палестинской стороны. По словам Трампа, Нетаньяху согласился на условия "сделки века"."Мое видение представляет беспроигрышную ситуацию для обеих сторон. Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру", - заявил Трамп, которого цитирует Fox News.По информации телеканала, чиновники Белого дома назвали план реалистичным и заявили, что Израиль готов действовать.

Израильские лидеры согласились вести переговоры на основе плана Трампа. Представитель Нетаньяху заявил, что израильский лидер вылетит в Москву в среду, чтобы проинформировать президента России Владимира Путина о предложениях американской администрации.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Израильский лидер заявил, что в предыдущих сделках не было "правильного баланса между израильской безопасностью и намерениями палестинцев". "Вы наметили блестящее будущее для израильтян и палестинцев в направлении прочного мира. На протяжении десятилетий этот мир оказался недостижимым", - заявил Нетаньяху, обращаясь к Трампу. Стало известно, что Израиль также предпримет шаги по обеспечению доступа мусульман к мечети Аль-Акса в Иерусалиме и уважению роли Иордании в отношении святых мест.

Трамп назвал свой план "беспроигрышным" как для Израиля, так и для палестинцев, но он был создан без участия палестинских лидеров, и они уже отвергли его до того, как президент обнародовал его в Белом доме в присутствии Нетаньяху, сообщает The Associated Press. "Это отличная сделка. И у палестинцев, возможно, больше не будет такой возможности", - отметил Трамп в своем выступлении.

Палестинские лидеры заявили, что американская администрация "больше настроена на сотрудничество с Израилем". Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что не согласится ни на одну сделку, которая не обеспечила бы мирное решение для двух враждующих государств, а также пояснил, что планирует провести экстренное совещание, чтобы обсудить план, и пригласил на него представителей движения ХАМАС. Официальное информационное агентство Вафа цитирует лидера ХАМАСа Исмаила Ханию, который призвал палестинские группировки отложить свои разногласия и объединиться против плана.

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Во вторник тысячи палестинцев провели демонстрации в городе Газа, а израильские войска укрепили позиции между палестинским городом Рамаллах и еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу. Они сжигали фотографии Трампа и Нетаньяху и поднимали плакаты с надписью "Палестина не продается".

Тем временем официальные представители США заявили АР, что ожидают негативных ответов со стороны палестинцев, а также Турции и Ирана, но надеются, что Иордания и Египет, единственные две арабские страны, которые имеют мирные договоры с Израилем, не будут прямо отвергать это соглашение. Чиновники заявили: они ожидают, что арабские страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие, будут осторожно приветствовать этот план.

Со своей стороны глава Лиги арабских государств Ахмед Абуэль-Гейт сказал, что палестинская реакция определит реакцию арабов на мирный план Трампа. Он говорил с журналистами во вторник после встречи с палестинскими представителями в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире.

В мире США В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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