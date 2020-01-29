Экстрадированный во Францию Винник отказался прекратить голодовку

Россиянин Александр Винник, который на прошлой неделе был экстрадирован из Греции во Францию, отказался прекращать голодовку. Его адвокат Тимофей Мусатов рассказал, что россиянин "шокирован" ущемлением его прав в европейских судах и таким образом выражает свой протест.

По словам юриста, голодовка длится уже около 40 суток и состояние Винника "ужасное". Тем не менее, его подзащитный, заявляет, что не видит смысла прекращать голодовку, поскольку не верит в успех адвокатов там, "где закона для него нет". Мусатов подчеркнул, что создаются препятствия для общения защиты с обвиняемым, а на вчерашнем заседании суда Виннику "не дали и слова высказать в свою защиту", хотя решается его судьба. Адвокат рассказал, что планируется подача апелляции на содержание россиянина под стражей, а также обращение в Европейский суд по правам человека.

На минувшей неделе Винник был экстрадирован из Греции, где он находился с момента ареста в 2017 году, во Францию. Его содержат в отдельном блоке больницы Сальпетриер, который, по словам адвоката, "выстроен как тюрьма". Запросы на его экстрадицию поступали также из России и США, но греческий суд решил выдать его французам.