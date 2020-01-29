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29.01.2020 16:41
Рубрика: Власть

Голикова доложила Путину о риске проникновения коронавируса

Текст: Кира Латухина
Риски проникновения коронавируса в Россию существуют, но власти приняли все необходимые меры. Об этом рассказали президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Кремле.

"Еще в конце декабря правительство, получив информацию из КНР, предприняло ряд серьезных шагов", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавившая штаб. Начался мониторинг за эпидемиологической обстановкой, были приняты дополнительные меры по усилению карантинного контроля пунктов пропуска границы, отработан алгоритм действий медперсонала. Осуществляется полный контроль за медицинскими организациями по приему больных из КНР. Проработали вопросы немедленной изоляции тех, у кого подозревают коронавирус, определили алгоритм предварительной диагностики, перечислила вице-премьер. Готовят дополнительный медперсонал во всех регионах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Вышло постановление Роспотребнадзора с перечнем мероприятий по недопущению распространения инфекции по территории России, напомнила Голикова. В течение первых чисел января научный центр в Новосибирске разработал две тестовые системы по данным, предоставленным КНР во Всемирную организацию здравоохранения.

День ото дня наращиваются объемы производства, идет двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов, все с соответствующими симптомами госпитализируются, заверила вице-премьер. Голикова поблагодарила граждан за то, что очень ответствено относятся к проверкам рейсов. "За период мониторинга выявили 139 заболевших, но пока ни у одного коронавируса нет", - сказала она.

"Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса", - заметила Голикова. Все необходимые мероприятия проводятся, подчеркнула она. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сообщила вице-премьер. Идет взаимодействие с ВОЗ и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - заключила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в центре "Вектор" проводится около 25 тысяч исследований в неделю на базе тест-систем. "Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для России в достаточной степени закрыты", - заверила она.

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"Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла", - заметила Попова. По ее словам, досмотрено свыше 20 тысяч рейсов в Россию из регионов с рисками по коронавирусу, осмотрено более миллиона человек.

"Гриппозный сезон наступает", - продолжила Попова. Идет усиленная работа по усилению точности диагностики, чтобы различать случаи гриппа, пневмонии и коронавируса. Во всех почти регионах есть внутренние планы действий по мобилизации и информированию жителей. "Постараемся защитить территорию России от вируса", - заключила она.

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