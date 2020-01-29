Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Михаил Мишутин в понедельник провел совещание по противодействию болезни и готовности системы здравоохранения для оказания медицинской помощи гражданам.

Он поручил Роспотребнадзору в течение двух дней представить национальный план по предупреждению завоза и распространения вируса в страну и продолжать для этого все необходимые мероприятия в пунктах пропуска через государственную границу.

Для борьбы с угрозой формируется оперативный межведомственный штаб. Руководить им поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Против новой инфекции брошены силы как Минздрава и Роспотребнадзора, так и МИД, и даже представителя Службы внешней разведки.