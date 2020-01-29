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29.01.2020 09:31
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин
Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила межведомственный оперативный штаб, сформированный, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции в России.
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Председатель правительства Михаил Мишутин в понедельник провел совещание по противодействию болезни и готовности системы здравоохранения для оказания медицинской помощи гражданам.

Фото: EPA
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Он поручил Роспотребнадзору в течение двух дней представить национальный план по предупреждению завоза и распространения вируса в страну и продолжать для этого все необходимые мероприятия в пунктах пропуска через государственную границу.

Для борьбы с угрозой формируется оперативный межведомственный штаб. Руководить им поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Против новой инфекции брошены силы как Минздрава и Роспотребнадзора, так и МИД, и даже представителя Службы внешней разведки.

Власть Работа власти Правительство Распространение нового коронавируса

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