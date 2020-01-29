Гранты на развитие цифровых технологий по итогам конкурсов 2019 года получат 306 компаний

Операторы мер поддержки "сквозных" цифровых технологий подвели итоги конкурсных отборов 2019 года: гранты выиграли 306 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Конкурсы проводились по семи направлениям: искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии, технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии.

Операторами отборов выступили Минпромторг России, Фонд содействия инновациям, "Российская венчурная компания", Российский фонд развития информационных технологий и фонд "Сколково". Гранты присуждаются в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".

- Мы увидели значительный интерес к предлагаемым инструментам. В 2020 году будут запущены три дополнительные направления - льготный лизинг, льготное кредитование и прямые инвестиции. Надеемся увидеть еще больше участников конкурсов с перспективными масштабируемыми проектами", - отметил замглавы Минкомсвязи России Евгений Кисляков.

Всего в рамках конкурсных отборов было рассмотрено 1,3 тысячи заявок. В Фонд содействия инновациям поступило 922 заявки от малых предприятий-разработчиков, и 197 из них получат поддержку в виде грантов. В Минпромторг России, поддерживающий промышленные цифровые решения, поступило 349 заявок, 79 из заявителей получат гранты. Также 118 заявителей обратились в Российский фонд содействия информационных технологий, 13 из них выиграли гранты на поддержку региональных предприятий. "Российская венчурная компания" из 82 заявок выбрала семь лидирующих исследовательских центров и четыре компании-лидера. В фонд "Сколково" поступило 34 заявки, победителями отбора стали шесть пилотных проектов по внедрению решений на российском рынке.