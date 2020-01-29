Вряд ли что-то так постоянно в истории России, как привычка давать новые названия улицам, городам, географическим объектам. Да и самой стране.

Российский флаг на Земле Императора Николая II в 1913 году. Через 13 лет она станет Северной Землей.

На этой неделе отмечалось 200-летие открытия Антарктиды русскими моряками. Это произошло в январе 1820 года, когда экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" удалось доказать то, что не смог сделать британец Джеймс Кук. А именно - существование материка.

Многие географические объекты в Антарктике получили русские названия, которые сейчас не употребляются или забыты.

- Мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира, - говорил Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в 2018 году. - Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит - это Бородино, что Сноу - это Малый Ярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск.

Дело в том, что многие Южные Шетландские острова имеют двойные названия. Но на международных картах указываются не российские. Например, упомянутые Сноу, Смит и Ливингстон были открыты английским мореплавателем Уильямом Смитом в 1819-м. В 1820-1821-м побережье впервые картографировала экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. И давала островам свои наименования - в честь мест, где проходили важнейшие сражения закончившейся недавно Отечественной войны.

Но примечательно, что многие географические открытия, совершенные русскими мореплавателями, стирались из памяти не кем-то, а самими русскими. Например, архипелаг Северная Земля, открытый экспедицией Бориса Вилькицкого в 1913 году, изначально получил название Земля Императора Николая II. Оно просуществовало до 1926 года.

Тогда же острова Цесаревича Алексея, Святой Александры, Святой Ольги, Святой Марии, Святой Татьяны и Святой Анастаси были переименованы в острова Малый Таймыр, Октябрьской революции, Большевик, Комсомолец, Пионер и Домашний. В 2000-х исторические названия хотели вернуть, но не вышло.

Судьбы людей, совершивших последнее крупное географическое открытие ХХ века, сложились трагически. Вилькицкий после революции сотрудничал с новым советским правительством, но в итоге эмигрировал. В Бельгии работал конторщиком на чернильной фабрике.





Во второй половине 1950-х, встретив на всемирной выставке в Брюсселе делегацию советских полярников, был очень рад, когда узнал, что его имя на Родине не забыто, говорил, что "с удовольствием бы вернулся..." Он вернулся в 1996-м: прах Вилькицкого был перенесен в Петербург, где захоронены его отец и брат.

Еще один руководитель экспедиции - Петр Новопашенный - после революции какое-то время служил на Красном флоте, но потом перешел в армию Юденича, оказался в Англии, где работал в Гринвичской обсерватории. Затем Новопашенный жил в Германии и во время Великой Отечественной являлся дешифровальщиком в гитлеровской армии. Умер в Орше в 1950-м, находясь в пересыльной тюрьме. Тоже вернулся...

...Волны переименований, которая обрушилась на Советскую Россию, другие страны избежали. Хотя началось все еще до революции, когда Санкт-Петербург стал Петроградом. Так во время Первой мировой боролись со всем немецким. В ХХ веке город четыре раза менял название. После революции там переименовали десятки улиц и площадей, а после снятия блокады - вернули. Например, Невский проспект вновь стал Невским, а не проспектом 25 октября, Дворцовая стала Дворцовой, а не площадью Урицкого.

📍Площадь Урицкого🔄Дворцовая площадь



📍Набережная имени Рошаля🔄Адмиралтейская набережная



📍Проспект 25 Октября🔄Невский проспект...



13 января 1944-го. Улицам Ленинграда вернули дореволюционные названия, так как они "связаны с историей и характерными особенностями города". pic.twitter.com/5UCaqqRnma — Журнал Родина (@HistoryRodina) January 13, 2020

А улицы Бассейной в Ленинграде к моменту написания знаменитого стихотворения Самуила Маршака про рассеянного 12 лет как не существовало - она после революции стала улицей Некрасова. Так называется до сих пор. А Бассейная появилась в другом районе относительно недавно.

Екатеринбург стал Свердловском, Новониколаевск - Новосибирском, Самара - Куйбышевом, Владикавказ - Орджоникидзе. Традиция осталась жива даже после смерти Брежнева, когда в честь "дорогого Леонида Ильича" переименовали Набережные Челны. А Ижевск стал Устиновом в честь маршала Советского Союза. И как только не тронули Москву?!

Во время Великой Отечественной упразднили целую Республику Немцев Поволжья и стерли с карт немецкие названия. А после войны, во время борьбы с культом личности, само собой, избавились от названий, связанных со Сталиным. "Сталинград" остался только в Париже - станция метро действует и сейчас.

Попытки переименовать историю, сделать ее унифицированной, более удобной, остаются в России - например, когда избавляются от традиционных названий железнодорожных станций при строительстве пересадочных узлов в Москве. Иногда кажется, что у нас переименовывают что-то еще до того, как назвали...

В США, например, никому в голову не пришло менять названия островов Баранова и Куприянова в заливе Аляска. Они носят имена правителей Русской Америки...

Все потому, что историю можно придумать, но не переписать.