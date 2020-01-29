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29.01.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск спорит с противниками завода Tesla в Германии

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Глава Tesla Илон Маск возражает экологам и местным жителям, которые с начала января протестуют против строительства завода компании в пригороде Берлина. Обеспокоены они прежде всего значительной потребностью завода в питьевой воде, снабжение которой будет производиться из общей сети. В техническом паспорте объекта указано, что ежечасно он будет потреблять 372 кубометра очищенной воды.

Глава Tesla Илон Маск в минувшую субботу через свой аккаунт в соцсети Twitter попытался развеять тревогу: "Надо кое-что прояснить. Tesla не будет использовать такое количество воды регулярно. Это вероятная пиковая величина потребления, не постоянная".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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О желании построить завод в пригороде Берлина Tesla сообщила в ноябре прошлого года. Чиновники, профсоюзы и промышленники встретили известие одобрением, но не местные экологи. Кроме тревоги об истощении водных ресурсов, они обеспокоены вырубкой леса для освобождения площади под цеха - участок, приобретенный Tesla граничит с природным заповедником и охватывает часть леса.

На это в Twitter Маск ответил, что под вырубку пойдет только небольшая часть купленного участка леса, и добавил, что это вообще не природный лес, а искусственная посадка под лесозаготовку.

Производственная площадка в Старом Свете, кажется, только за первые недели строительства встретила больше препятствий, чем уже имеющиеся три завода вместе взятые. В минувшие выходные на участке обнаружили и обезвредили семь неразорвавшихся авиационных бомб времен Второй мировой.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Производственный комплекс Gigafactory 4 расположен в часе езды к востоку от Берлина. Кроме цеха финальной сборки электромобилей включает цеха сборки батарей и силовых установок, штамповки и формовки пластиков, окрасочный цех, тестовый трек и собственную железнодорожную ветку. Площадь комплекса 3 кв. км.

Производственная мощность - 500 000 электромобилей в год. Во второй половине 2021 года завод начнет выпуск кроссоверов Model Y. Следом программу дополнит седан Model 3.

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#Tesla