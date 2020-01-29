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29.01.2020 11:32
Рубрика: Легковые авто

Как российские АЗС обманывают покупателей

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недолив в один-два литра для клиента обычно незаметен, а нерадивому владельцу заправки в сумме приносит ощутимую прибыль. Чаще всего покупатель рискует быть обманутым за те минуты, что расплачивается на кассе.

Первая заповедь автовладельцев - заправляться, по возможности, у проверенной сети. Однако даже там есть риск нарваться на недобросовестных сотрудников. Бывает так, что работники заправки скручивают счетчики на колонках: небольшая погрешность в настройках позволяет не доливать пару литров. Автомат при этом будет показывать столько, сколько оплатил клиент.

Фото: iStock
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Мошенничают и сами заправщики: пока клиент стоит на кассе, задерживают бензин в шланге. Исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин рассказал РИА Новости, что единственный вариант - внимательно следить за процессом заправки и за тем, как ведут себя сотрудники.

Он посоветовал также знать технические характеристики своего автомобиля: многие пренебрегают этим, полагаясь на электронику. Нужно понимать, что почти все автопроизводители указывают такую емкость бака, которая не предусматривает заправку под завязку. Погрешность европейских авто может достигать четверти от указанного значения, "японцев" - до 10 процентов, отечественных - до 15.

Автопроизводитель закладывает резерв топливного бака, позволяющий добраться до заправки после того, как загорится лампочка. Поэтому полный бак лучше заливать для длительных поездок. В городе лучше поберечь авто, чтобы система вентиляции работала оптимально: у топлива должна быть возможность для расширения при нагревании.

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#бензин