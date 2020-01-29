Как заставить "обочечников" ездить по правилам

Нарушение в виде езды по обочине, к сожалению, остается неприглядной реалией дорожного движения в России. Согласно действующим ПДД, водители мотоциклов, легкового и грузового транспорта имеют право съехать на обочину только для временной остановки или стоянки. Езда по обочине правой стороны дороги карается штрафом в размере 1 500 рублей и трактуется как нарушение правил маневрирования. Однако существует даже еще более грубое нарушение - езда по левой стороне дороги, когда машина-нарушитель движется навстречу потоку. Соответственно, и наказание за такие "вольности" более суровое - штраф - 5000 рублей или изъятие прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Нюансы финансового наказания

Обозначим также важные нюансы. Если "обочечника" привлекают за то же нарушение второй раз, срок лишения прав увеличиваются до одного года. К штрафу за выезд на обочину могут добавиться и дополнительные санкции - такие, как игнорирование знака или дорожной разметки (500 рублей), штраф в 2,5 тыс. рублей может быть выписан, если объезд по обочине помешал пешеходам.

В то же время исключение для передвижения по обочине сделано для пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов, повозок с вьючными или верховыми животными, транспортных средств, выполняющих подвозку груза при отсутствии любого иного подъезда, машин коммунальных служб и экстренных служб (МЧС, Скорой помощи, экипажам ГИБДД, полиции и т.д.) с включенными маячками.

Проблемы, которые создают "обочечники"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

О проблемах, создаваемых "обочечниками", сказано и написано немало. В сухую погоду и при плюсе на термометре из-за таких нарушителей в воздух поднимаются клубы пыли, которой дышат другие участники движения. Та же пылевая завеса затрудняет видимость, провоцируя аварии.

Плюс к тому, "обочечники" становятся причиной пробок, вклиниваясь в основной поток, завидев впереди стационарную камеру фиксации нарушений, треногу или сотрудников ГИБДД. Фактически, такие нарушители - воры вашего времени. А еще из-под колес "обочечников" нередко летит гравий, который повреждает стекла и лакокрасочное покрытие соседних автомобилей. Наконец, поскольку иногда такие персонажи еще и быстро едут, они представляют опасность для пешеходов и водителей, планирующих съехать на обочину для остановки.

Как законно бороться с нарушителями

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Для того, чтобы наказать "обочечника", достаточно сохранить видеофиксацию нарушения правил ПДД. Для оперативности можно сделать звонок по телефону 112 или 911, сообщить дежурному свой контактный номер и объяснить, что вы произвели видеофиксацию нарушения водителем той или иной машины. В этом случае готовьтесь, что вам придется передать вещдоки и оформить жалобу на ближайшем пункте ГИБДД.

Однако все же лучше не сходить с маршрута и отправить заявление в ГИБДД с требованием административного наказания для виновника позже. В любом случае убедитесь, что ваш видеорегистратор, фотоаппарат или смартфон автоматически фиксирует место нарушения (по GPS или ГЛОНАСС), а также его время, сохраняя эту информацию в файл. Если подобной функции нет, запишите время и место нарушения вручную. В заявлении должны быть указаны: дата, время и место нарушения; данные автомобиля нарушителя (не только номера, но и марка и модель). Нужно будет указать также пункт правил, который был нарушен и статью КоАП, в которой прописана ответственность за это нарушение.

И, кстати, вполне возможен сценарий, когда вы подаете жалобу сразу на десяток и даже больше автомобилей, запечатленных вашим видеорегистратором или камерой смартфона. Подать же жалобу можно лично, заказным письмом, по электронной почте или онлайн - на официальном сайте ГИБДД. Еще один вариант - подать жалобу через портал государственных услуг, зайдя в соответствующий раздел. Во всех случаях кроме личного визита в ГИБДД, вас могут вызвать для дачи свидетельских показаний или как минимум связаться с вами по указанному телефону.

Чего не нужно делать

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Не стоит пытаться бороться с наглецами своими силами, блокируя им движение. Такие действия провоцируют аварии.

В Сети можно обнаружить даже еще более изощренные варианты народной борьбы с "обочечниками". Энтузиасты копают на обочине рвы, выкладывают на нее камни, собственноручно вкапывают столики, выбрасывают туда же шипы и другие острые предметы. Все это, как ни крути, хулиганство и провоцирование ДТП.

Что можно сделать для борьбы с "обочечниками"

Фото: Наталия Беришвили/РИА Новости

Главное оружие с любителями езды по обочинам, это, конечно же, повышение штрафов как минимум в два или три раза. Логично приравнять намеренную езду по обочине к выезду на "встречку". Слишком сурово? Отнюдь.

В Европе, например, проблемы "обочечников" просто нет. А все потому, что "драконовские" штрафы отбивают желание схитрить и таким хамским образом оказаться быстрее всех.

Кроме того, очевидно, что назрела необходимость в разработке приложения для смартфонов, которое позволит передавать жалобы на "обочечников" в упрощенной форме, с тем, чтобы законопослушные водители не тратили время на бумажную работу и обивание порогов ГИБДД. Ну и не стоит забывать про установку камер на самых проблемных участках. Без этого никуда.