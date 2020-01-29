Как заставить "обочечников" ездить по правилам

Обозначим также важные нюансы. Если "обочечника" привлекают за то же нарушение второй раз, срок лишения прав увеличиваются до одного года. К штрафу за выезд на обочину могут добавиться и дополнительные санкции - такие, как игнорирование знака или дорожной разметки (500 рублей), штраф в 2,5 тыс. рублей может быть выписан, если объезд по обочине помешал пешеходам.
В то же время исключение для передвижения по обочине сделано для пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов, повозок с вьючными или верховыми животными, транспортных средств, выполняющих подвозку груза при отсутствии любого иного подъезда, машин коммунальных служб и экстренных служб (МЧС, Скорой помощи, экипажам ГИБДД, полиции и т.д.) с включенными маячками.
О проблемах, создаваемых "обочечниками", сказано и написано немало. В сухую погоду и при плюсе на термометре из-за таких нарушителей в воздух поднимаются клубы пыли, которой дышат другие участники движения. Та же пылевая завеса затрудняет видимость, провоцируя аварии.
Плюс к тому, "обочечники" становятся причиной пробок, вклиниваясь в основной поток, завидев впереди стационарную камеру фиксации нарушений, треногу или сотрудников ГИБДД. Фактически, такие нарушители - воры вашего времени. А еще из-под колес "обочечников" нередко летит гравий, который повреждает стекла и лакокрасочное покрытие соседних автомобилей. Наконец, поскольку иногда такие персонажи еще и быстро едут, они представляют опасность для пешеходов и водителей, планирующих съехать на обочину для остановки.
Для того, чтобы наказать "обочечника", достаточно сохранить видеофиксацию нарушения правил ПДД. Для оперативности можно сделать звонок по телефону 112 или 911, сообщить дежурному свой контактный номер и объяснить, что вы произвели видеофиксацию нарушения водителем той или иной машины. В этом случае готовьтесь, что вам придется передать вещдоки и оформить жалобу на ближайшем пункте ГИБДД.
Однако все же лучше не сходить с маршрута и отправить заявление в ГИБДД с требованием административного наказания для виновника позже. В любом случае убедитесь, что ваш видеорегистратор, фотоаппарат или смартфон автоматически фиксирует место нарушения (по GPS или ГЛОНАСС), а также его время, сохраняя эту информацию в файл. Если подобной функции нет, запишите время и место нарушения вручную. В заявлении должны быть указаны: дата, время и место нарушения; данные автомобиля нарушителя (не только номера, но и марка и модель). Нужно будет указать также пункт правил, который был нарушен и статью КоАП, в которой прописана ответственность за это нарушение.
И, кстати, вполне возможен сценарий, когда вы подаете жалобу сразу на десяток и даже больше автомобилей, запечатленных вашим видеорегистратором или камерой смартфона. Подать же жалобу можно лично, заказным письмом, по электронной почте или онлайн - на официальном сайте ГИБДД. Еще один вариант - подать жалобу через портал государственных услуг, зайдя в соответствующий раздел. Во всех случаях кроме личного визита в ГИБДД, вас могут вызвать для дачи свидетельских показаний или как минимум связаться с вами по указанному телефону.
Не стоит пытаться бороться с наглецами своими силами, блокируя им движение. Такие действия провоцируют аварии.
В Сети можно обнаружить даже еще более изощренные варианты народной борьбы с "обочечниками". Энтузиасты копают на обочине рвы, выкладывают на нее камни, собственноручно вкапывают столики, выбрасывают туда же шипы и другие острые предметы. Все это, как ни крути, хулиганство и провоцирование ДТП.
Главное оружие с любителями езды по обочинам, это, конечно же, повышение штрафов как минимум в два или три раза. Логично приравнять намеренную езду по обочине к выезду на "встречку". Слишком сурово? Отнюдь.
В Европе, например, проблемы "обочечников" просто нет. А все потому, что "драконовские" штрафы отбивают желание схитрить и таким хамским образом оказаться быстрее всех.
Кроме того, очевидно, что назрела необходимость в разработке приложения для смартфонов, которое позволит передавать жалобы на "обочечников" в упрощенной форме, с тем, чтобы законопослушные водители не тратили время на бумажную работу и обивание порогов ГИБДД. Ну и не стоит забывать про установку камер на самых проблемных участках. Без этого никуда.