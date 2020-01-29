Какие опасности таят в себе ксеноновые фары

Еще недавно ксеноновые фары считались прогрессивным этапом в развитии автомобильной светотехники. Однако период их "торжества" длился недолго. "Ксенон" стали теснить светодиодные источники света, которые по мере удешевления технологии их производства стали все чаще применяться на автомобилях.

Распространению светодиодных ламп способствовали также и их преимущества, среди которых не только функциональность, но и безопасность в эксплуатации - критерий, по которому они заметно выигрывают у ксеноновых ламп. Последние же оказались менее безопасными - о чем aif.ru рассказали автомобильные эксперты. Перечислим основные недостатки "ксенона".

Если по той или иной причине, чаще всего из-за повреждения, ксеноновая лампа взрывается, элементы ее конструкции и частицы стекла могут стать причиной травм. Эксперты предупреждают о том, что самостоятельная замена таких ламп может оказаться опасным мероприятием. Такую работу лучше доверить профессионалам. Механик в автосервисе должен знать, что напряжение тока в лампах ксенонового света достигает 25-30 тыс. вольт, а потому он обязан владеть технологией их правильной и безопасной замены.

Свет ксеноновых ламп может нанести вред здоровью человека. Газ в таких лампах излучает волны, которые находятся в диапазоне ультрафиолетового излучения. Попадая напрямую на сетчатку глаза, они могут навредить человеку. В видимом диапазоне волн только около 30% энергии ксеноновых ламп направлено на освещение дороги. Но возникающий при этом яркий белый свет, который хорошо работает в чистом воздухе, легко "глушат" дорожная пыль и продукты распада противогололедных регентов. Именно по этой причине свет ксеноновых фар тускнеет, и они просто слепят водителей встречного потока концентрированным излучением.

И чтобы ксеноновые лампы были безопасны, компании-производители автомобильного света применяют стекло со специальным покрытием. Эта технология неизбежно приводит к росту стоимости ламп. А поэтому функциональные и безопасные ксеноновые источники света не могут стоить дешево.

Современные разработки в области автомобильного освещения направлены на создание эффективных ламп, обладающих высокой производительностью и низким потреблением энергии. Таким условиям удовлетворяют светодиодные лампы.

Они излучают равномерный свет и освещают дорогу без пиков изучения на волнах ниже 450 нм. За счет этого автомобилист лучше видит дорогу, не слепит водителей встречного потока и передвигается в более безопасных условиях. Другим аргументом в пользу светодиодных ламп является их долговечность: срок их службы достигает порой 5000 часов, что заметно больше, чем срок службы обычных "галогенок" (1500 часов) и "ксенона" (2500 часов).