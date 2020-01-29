Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе

Китай обвинил датскую газету Jyllands-Posten в нарушении норм этики. В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.

"Рисунок" Нильса Бу Буйсена является оскорблением для нашей страны, отметили в диппредставительстве. "Это выходит за границы цивилизованного общества и оскорбляет чувства людей. Требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен публично извинились перед китайским народом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Главный редактор газеты Якоб Нюбру отказался извиняться за то, что он считает правильным. А глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что "рамки свободы слова очень широки в Дании" и страна "высоко ценит" эту свободу.