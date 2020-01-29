Компьютеры Союзного государства: итоги и прогнозы

"СКИФ" расшифровывается как Суперкомпьютерная Инициатива Феникс. Вопреки расхожему представлению, суперкомпьютерные системы создаются не для одновременного решения огромного количества задач, но для решения одной сверхсложной задачи.

- Если для решения сложной инженерной задачи на обычном компьютере затрачивается порядка 48 часов, к примеру, расчет ветровых нагрузок высоких зданий, то благодаря процессам распараллеливания это занимает 7-8 секунд, - разъяснил Сергей Кругликов. - Так, например, одной из задач, которую решали в ходе программы "СКИФ" в 2004 году, был расчет столкновения трех автомобилей. В 2005 году два суперкомпьютера, собранные в рамках программы "СКИФ", вошли в топ-50 самых мощных компьютеров стран СНГ, заняв 2-е и 4-е места, а в мировом рейтинге топ-500 - 98-е место, что считается очень неплохим результатом.

В "СКИФ-Триаде" были поставлены другие цели: от больших центров перейти к созданию отраслевых суперкомпьютеров.

Созданный тогда суперкомпьютер и сейчас используется, например, в медицине - там, где требуется обрабатывать большое количество снимков (маммография, флюорография).

"СКИФ-Грид" ставил целью связать на единой информационной платформе все созданные суперкомпьютеры как в России, так и в Беларуси. В 2018 году успешно завершилась программа "СКИФ-Недра". Она имеет узкую специализацию: отрасль добычи полезных ископаемых и обработка данных сейсморазведки, моделирование поведения горных пород.