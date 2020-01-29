Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом

"Известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси", говорится в послании, которое 29 января направил лидеру страны Си Цзиньпину Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

От имени белорусского народа и от себя лично президент выразил глубокие соболезнования семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим. "Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием", - говорится в послании.

С чувством солидарности и дружеской поддержки, отметил Лукашенко, белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными медикаментами. "Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!", - говорится в тексте послания.