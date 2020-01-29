Магомедшарипов может сразиться с "Корейским Зомби" перед боем Хабиба

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может стать участником турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Как сообщает Twitter Front Page MMA, соперником Магомедшарипова на турнире в Бруклине 18 апреля может стать "Корейски Зомби" Чон Чхан Сон. Россиянин занимает третье место в рейтинге UFC в этой весовой категории, а кореец идет четвертым.

Ранее стало известно, что Чон Чхан Сон остался крайне недоволен тем фактом, что Магомедшарипов опережает его на одну строчку.

"Я не понимаю, почему он выше, - заявил кореец The Body Lock MMA. - Мои соперники имели более высокие позиции, чем его оппоненты. Почему он третий? В последнем бое он победил какого-то Каттара, занимавшего 11-е место в нашей весовой категории".

По всей видимости, руководство UFC даст согласие на бой, чтобы решить этот принципиальный вопрос. На счету Магомедшарипова шесть побед в шести боях в UFC. Всего же в ММА он провел 19 боев и выиграл 18. "Корейский Зомби" не так давно победил именитого Фрэнки Эдгара и довел свой послужной список в UFC до шести побед при двух поражениях. Причем в активе корейца есть победа над Дастином Порье. Всего же в ММА Чон Чхан Сон провел 21 бой и победил в 16.