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29.01.2020 20:00
Рубрика: Digital

Алиса, это Маруся

У "умной" колонки "Яндекса" появился конкурент производства Mail.ru Group
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
До конца марта в продажу в России поступит "умная" колонка "Капсула", которую разработали в Mail.ru Group. Она станет конкурентом "Яндекс.Станции", которая начала продаваться еще в 2019 году.
Теперь на рынке есть еще одна умная колонка, понимающая русский язык. Фото: Mail.ru Group

Внутри "Капсулы" живет искусственный интеллект - голосовой помощник Маруся, способный отвечать на вопросы, рассказывать детям сказки, искать информацию в Сети, запоминать важную информацию, рассказывать о погоде (даже посоветует надеть шапку, как бабушка), читать новости и сообщать забавные факты.

Еще Марусю можно попросить найти дешевый билет или включить музыку. Колонка "Капсула" умеет интегрироваться с социальной сетью "ВКонтакте" и включать треки, которые хранятся там. Покупателям гаджета полагается три месяца музыкальной подписки в подарок (стандартная цена составляет 149 рублей в месяц), также колонка может рекомендовать новую музыку на основе предпочтений владельца. За звук отвечают три динамика, а также комплект настроек от профессиональных звукорежиссеров.

Фото: Яндекс/You Tube
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Кроме того, через колонку можно звонить всем пользователям "ВКонтакте" - голосовые звонки в соцсети работают с весны 2018 года. Впрочем, поддерживаются и обычные голосовые звонки - для этого нужно, чтобы колонка и смартфон были на связи.

Маруся, как обещают разработчики, хорошо ладит с детьми - умеет не только рассказывать им сказки, но и играет с ними в развивающие игры и включает белый шум, который помогает крепче спать.

Есть у "Капсулы" важное отличие от "Яндекс.Станции" - интерактивные бесконтактные карточки, которые включают игру или сказку - достаточно просто приложить их к устройству. С этим справится даже ребенок. Список сказок и игр регулярно пополняется.

"Капсула" от Mail.ru дешевле "Яндекс.Станции", но не умеет включать кино

Разумеется, не обошлось без "умного" дома. Колонка от Mail.ru умеет управлять бытовой техникой, освещением, розетками и другими устройствами, которые поддерживают эту технологию. Все команды отдаются голосом, в качестве партнеров уже выступили оператор "Ростелеком" и производитель мелкой бытовой техники Redmond - компания делает "умные" мультиварки, электрочайники, кофеварки, розетки, домашние и кухонные весы.

Стоимость "Капсулы" составит 6990 рублей - это меньше, чем у "Яндекс.Станции", которая стоит 10 990 рублей. Но помощница Алиса живет и в небольших "Станциях Мини" стоимостью 3990 рублей, а умеет ничуть не меньше. Например, ее можно попросить заказать такси, найти открытый магазин или аптеку рядом, включить радиостанцию, составить список дел, найти в Сети рецепт. Кроме того, "Яндекс.Станция" может подключаться к телевизору и воспроизводить кино из интернета.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Mail.ru

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