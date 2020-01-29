Медведев: Россия должна сохранить лидерство в изучении Антарктиды

Россия должна сохранить лидирующую позицию в изучении Антарктиды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Стартовавший накануне год празднования 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками Беллинсгаузеном и Лазаревым - это не просто набор праздничных мероприятий и торжественных встреч, чествование героев и вручение наград, что, конечно, тоже важно и нужно, - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". - Это в том числе и повод еще раз взглянуть на этот материк с точки зрения присутствия там России, с точки зрения развития сотрудничества государств, представленных на Южном континенте".

Медведев выразил уверенность в том, что государство продолжит модернизацию экспедиционной инфраструктуры.