Минск направил гуманитарную помощь в Китай

Двадцать тонн гуманитарной помощи на борту ИЛ-76МД, который вылетел 29 января в Пекин, направила Беларусь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса, подтверждает БЕЛТА.

Отправить в КНР самолет с необходимой медицинской помощью, как уже сообщал "СОЮЗ", накануне распорядился Александр Лукашенко. Груз сформирован в соответствии с запросом китайской стороны, отметил министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, все изделия, которые направлены в КНР, произведены в Беларуси и загружались на борт военного самолета, прибыв напрямую с заводов.

Сейчас белорусская сторона определяет дальнейшие меры поддержки. "Это 4,5 тонны антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 тонн дезинфицирующих средств, защитные средства для медперсонала, средства обеззараживания воздуха", - описал он состав груза, прогнозируя, что это, возможно, не последний борт в Поднебесную. "Любая помощь и резервы, которые имеются в распоряжении китайского Министерства здравоохранения, будут востребованы", - уверен Владимир Караник.

Что касается транспортного диалога с Пекином, то официальный Минск пока не рассматривает вопрос о приостановке безвизового режима. Нет речи и о временном закрытии границ с Китаем из-за коронавируса.

Правда, правительство РБ рекомендовало белорусам временно воздержаться от поездок в Китай. А туристы, которые уже приобрели туры и намерены отказаться от них, вправе обратиться в туристическую компанию с требованием расторгнуть договор или перенести поездку на более поздние даты или в другие страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью, пояснили в отраслевом министерства республики.

Дополнительные меры защиты приняли и в аэропорту Минск, где уже налажен двойной контроль. Сотрудники медицинской службы при выявлении пациентов с признаками вирусной инфекции передают их медицинской службе гражданской авиации. Для таких пассажиров будут отдельно проводиться оформление паспортов и таможенные процедуры.

Кроме того, сообщает агентство, медики также готовы вылететь в Китай, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

Стало известно, что, по последним данным, в провинции Хубэй находятся девять белорусов. С некоторыми из них сотрудникам МИДа удалось связаться по телефону. Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию. Однако определить точное количество белорусских граждан, которые находятся в КНР, пока невозможно. Каждому гражданину, который будет заинтересован выехать из страны, сотрудники посольства РБ готовы оказать необходимое содействие.

Ранее Александр Лукашенко поддержал китайскую сторону посланием, направленным в адрес Си Цзиньпина. Он отметил, что белорусская сторона с чувством солидарности и дружеской поддержки приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами.