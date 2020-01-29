Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.01.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Могут ли в автомобиле на ходу блокироваться руль и тормоза

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иногда в автомобиле во время движения "закусывает" руль, а тормоза "каменеют" и отказываются действовать по предназначению. Ситуация крайне неприятная, но если не паниковать, то можно восстановить на ходу управление машиной.

Фото: iStock
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем

Как сообщает aif.ru, проблемы с рулем возникают чаще всего из-за программных ошибок или сбоев в электрике. Блок управления путается, теряет связь с усилителем, отчего тот вдруг меняет режимы работы.

Если машина оборудована гидроусилителем, то его выход из строя обусловлен повреждением привода насоса гидросистемы. В этом случае руль перестает поворачиваться легко. Самое главное в таком случае не паниковать и приложить дополнительные усилия, чтобы выкрутить рулевое колесо в нужном направлении.

Подобные ситуации иногда случаются с педалью тормоза. Перестает действовать вакуумный усилитель, облегчающий работу системы. Это верный признак разгерметизации трубопровода или мест его присоединения, возможна также поломка обратного клапана или его рабочих камер.

Дабы не паниковать в таких ситуациях, надо помнить, что даже при неработающем вакуумном усилителе автомобиль способен эффективно замедляться. Для этого необходимо жать на педаль изо всей силы, тогда удается продавить гидравлику и добиться эффективного замедления.

При внештатной ситуации самое главное - сохранять самообладание и продолжать управлять машиной. Таким образом можно даже при вышедшей из строя технике подкатиться в нужную точку дороги и безопасно припарковаться.

Geely зарезервировала в России имена для новых моделей
Какие опасности таят в себе ксеноновые фары