Могут ли в автомобиле на ходу блокироваться руль и тормоза

Иногда в автомобиле во время движения "закусывает" руль, а тормоза "каменеют" и отказываются действовать по предназначению. Ситуация крайне неприятная, но если не паниковать, то можно восстановить на ходу управление машиной.

Как сообщает aif.ru, проблемы с рулем возникают чаще всего из-за программных ошибок или сбоев в электрике. Блок управления путается, теряет связь с усилителем, отчего тот вдруг меняет режимы работы.

Если машина оборудована гидроусилителем, то его выход из строя обусловлен повреждением привода насоса гидросистемы. В этом случае руль перестает поворачиваться легко. Самое главное в таком случае не паниковать и приложить дополнительные усилия, чтобы выкрутить рулевое колесо в нужном направлении.

Подобные ситуации иногда случаются с педалью тормоза. Перестает действовать вакуумный усилитель, облегчающий работу системы. Это верный признак разгерметизации трубопровода или мест его присоединения, возможна также поломка обратного клапана или его рабочих камер.

Дабы не паниковать в таких ситуациях, надо помнить, что даже при неработающем вакуумном усилителе автомобиль способен эффективно замедляться. Для этого необходимо жать на педаль изо всей силы, тогда удается продавить гидравлику и добиться эффективного замедления.

При внештатной ситуации самое главное - сохранять самообладание и продолжать управлять машиной. Таким образом можно даже при вышедшей из строя технике подкатиться в нужную точку дороги и безопасно припарковаться.