"Монако" с Головиным вылетел из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.

После во многом неожиданной ничьей в гостевой встрече с "Пари Сен-Жермен" (3:3) в середине января монегаски угодили в небольшой кризис. После парижской игры Александр Головин и компания провели три матча, уступив в двух из них. Оба прошли в рамках чемпионата Франции - против "ПСЖ" (1:4) и "Страсбурга" (1:3).

Во встрече с "Сент-Этьеном" все решил точный удар полузащитника гостей Дени Буанги на 24-й минуте. Головин провел весь матч и отметился желтой карточкой.

Добавим, что на данный момент известны имена четырех четвертьфиналистов Кубка Франции. Трое из них - "Сент Этьен", "Ренн" и "Дижон" - представляют высший дивизион. Компанию им составила команда "Бельфорт", выступающая в четвертой по силе лиге. Она победила в серии пенальти "Монпелье".

Завтра в 1/8 финала пройдут еще четыре встречи. Из восьми клубов лишь двое из них играют в низших дивизионах. Речь о команде "По", которая примет "Пари Сен-Жермен", а также об "Эпинале", в гости к которой отправится "Лилль". В остальных двух встречах "Марсель" примет "Страсбург", а "Ницца" - "Лион".