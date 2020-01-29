Новое землетрясение зафиксировано в Карибском бассейне

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Карибском бассейне. Сейсмособытие возникло у побережья Каймановых островов.

Ранее сообщалось о том, что в Карибском море между Ямайкой и Кубой было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Изначально объявлялась возможность возникновения цунами. Однако затем, как передает ТАСС, такая вероятность была исключена.