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29.01.2020 02:47
Рубрика: В мире

Новое землетрясение зафиксировано в Карибском бассейне

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Карибском бассейне. Сейсмособытие возникло у побережья Каймановых островов.

На южных Курилах ощутили землетрясение силой до четырех баллов

Ранее сообщалось о том, что в Карибском море между Ямайкой и Кубой было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки произошли в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Изначально объявлялась возможность возникновения цунами. Однако затем, как передает ТАСС, такая вероятность была исключена.

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