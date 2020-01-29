Обновление iOS исправило неприятную ошибку в работе старых iPhone

Обновление iOS 13.1.1 в конце сентября прошлого года, кроме исправления мелких ошибок и недочетов, принесло владельцам iPhone Xr один неприятный сюрприз.

На снимках, сделанных этой моделью, время от времени случайным образом появлялись голубые и желтые полосы. Форум Reddit после выхода обновления заполонили схожие посты, наглядно демонстрирующие этот досадный недостаток.

Релиз новой версии оболочки под номером 13.3.1 убирает надоедливый баг самого популярного смартфона Apple. Таким образом, на решение проблемы с модулем камеры у разработчиков ушло более четырёх месяцев.

Кроме того, исправлен ряд ошибок, связанных с приложениями "Почта", CarPlay и FaceTime, а также некорректная отправка push-уведомлений по Wi-Fi.