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29.01.2020 22:58
Рубрика: Власть

ПАСЕ подтвердила полномочия РФ в полном объеме

Текст: Татьяна Замахина
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своем заседании приняла решение подтвердить полномочия делегации РФ. За ратификацию полномочий делегации РФ проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7. Таким образом, возобладал здравый смысл: попытка оспорить права российской делегации, которую предпринял ряд стран, провалилась.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Напомним, что в ходе открытия зимней сессии депутаты от стран Прибалтики предъявили ряд претензий к России. В частности, вменили обсуждение поправок в Конституцию, которые якобы приведут к тому, что не будут соблюдаться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Вторая претензия - участие в делегации депутатов от "оккупированных территорий". К ним присоединились представители Украины и ряда других стран.

Рассмотрение вопроса о подтверждении полномочий на заседании ПАСЕ затянулось из-за большого количества желающих высказаться. Оппоненты российских парламентариев обвиняли российские власти во многих нарушениях - в том числе прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права. Слово, конечно, получила и российская сторона. В своем выступлении глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой предостерег, что принятие любых санкций в отношении российской делегации повлечет системный кризис организации.

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- Мы здесь для того, чтобы наш диалог был только на равных. Мы готовы обсуждать любые проблемы, - заявил парламентарий. - Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других.

Он предупредил, что в случае неподтверждения полномочий Россия вынуждена будет снова уйти из ассамблеи (напомним, ранее это произошло в 2014 году, когда делегацию РФ ущемили в основных правах).

Толстой заявил, что ложь о действиях российских властей до сих пор тиражируется многими - в том числе выступавшими на заседании организации ораторами. Однако "невозможно очернять страну, не зная фактов", констатировал глава делегации.

В итоге голосование было в пользу России. Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия делегации РФ, указано в заключительном пункте принятого документа. В резолюции, поддержанной большинством присутствующих на заседании, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций. К заслугам РФ отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.

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В итоге в ПАСЕ возобладал здравый подход, как и надеялись в делегации РФ. Русофобы не преуспели, констатировал член делегации, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

- Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии, - заявил он, говоря о представителя Прибалтики и поддержавших их делегатах. - Будем продолжать эффективно работать на парламентской площадке самой широкоохватной европейской организации.

Отметим также, что ранее ПАСЕ выбрала Петра Толстого своим вице-спикером.

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