Пятидневный Международный музыкальный фестиваль проводит Благотворительный фонд имени Валерия Халилова.

От Калининграда до Сахалина

Фестиваль стартует 29 января - с молебна в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

30 января, в день рождения Валерия Михайловича Халилова - концерты лучших коллективов с участием военных ансамблей и хоров по всей стране: от Калининграда до Сахалина. А именно: 17 городов: Москва, Санкт-Петербург, Царское Село (Пушкин), Сочи, Севастополь, Калининград, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Киржач, Истра, Белгород, Кызыл, Владивосток, Тамбов. А еще совсем недавно присоединился Брест и буквально несколько дней назад Астрахань.

31 января - концерт "Дорога к Победе" в Москве с участием детских коллективов.

1 февраля в Детской школе искусств им. Балакирева состоится мастер-класс музыканта игры на эуфониуме британца Стивена Мида. В Государственном музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас" пройдет вечер романсов "Лепестки жасмина".

2 февраля в 17.00 фестиваль завершится гала-концертом "Ода миру", который пройдет на сцене "Вегас Сити Холл" (Москва).

Самое точное расписание выступлений в городах-участниках - на сайте khalilovfestival.com

Знаете, каким он парнем был

В декабре 2016 года Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем близ Сочи. Ночью 25 декабря самолет Ту-154 с бортовым номером RA-85572 поднялся с военного аэродрома Чкаловский под Москвой и взял курс на Сирию - на авиабазу Хмеймим. Дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за непогоды ее перенесли в сочинский аэропорт. Лайнер взлетел оттуда в 5.25 утра. Через 70 секунд пропал с радаров. Фрагменты фюзеляжа обнаружили в воде, в 1,5 километра от берега. Останки генерала Халилова идентифицированы после проведения генетической экспертизы. Похоронен 16 января 2017 года, согласно завещанию, на Архангельском погосте в Киржачском районе Владимирской области.

В памяти многих Валерий Халилов остался прежде всего начальником военно-оркестровой службы - Главным военным дирижером. В апреле 2016 года был назначен начальником ансамбля - художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Выступил организатором международных военно-музыкальных фестивалей "Кремлевская зоря" и "Спасская башня", "Амурские волны" (Хабаровск) и "Марш столетия" (Тамбов), а также музыкальных шоу в Южно-Сахалинске, Воронеже и Севастополе, в детском центре "Артек". Много гастролировал в России и за рубежом. Автор более 100 произведений (включая 20 военных маршей) и даже романсов на стихи Сергея Есенина.

...Это была его вторая командировка в Сирию. Первый раз на Хмеймим летал 30 января 2016 года... на свой день рождения. Вместе с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой.

"Звездочку" не включал

Даже став известным музыкантом, Валерий Халилов отказывался предоставлять принимающей стороне "райдер": требования к гостиничному номеру, продуктам и напиткам в мини-баре.

Как вспоминает его друг и ученик полковник Сергей Дурыгин, однажды на Сахалине был показательный случай. Прилетели они на гастроли на военно-транспортном самолете раньше всех музыкантов, доехали на автобусе до небольшого города Александровск-Сахалинский. Зашли переночевать в общежитие. Дежурная сообщила, что койки есть, но постельное белье и подушки будут только завтра. Генерал совершенно спокойно и без претензий ночевал на двухъярусной армейской кровати, постелив на железную сетку куртку...

Иногда "райдер" все-таки появлялся. Но не персональный, а один на весь гастролирующий коллектив. В нем значилось: просьба организовать посещение местного краеведческого музея, монастыря или храма и... открытого водоема для купания. И зимой - тоже! Часто генерал находил речку или озеро самостоятельно. Так, во время гастролей в Тыве на фестивале "Фанфары Азии", проезжая мимо бурной реки, Валерий Михайлович шокировал принимающую сторону. Генерал приказал остановить машину, разделся и пошел купаться. Чиновникам пришлось снять пиджаки и галстуки и последовать за гостем в ледяную воду.

А еще был непривередлив в еде, с курсантских времен любил гречку и рисовую кашу с армейской тушенкой. Став генералом, главным дирижером армии, вкусовых пристрастий не изменил.

Военная "косточка"

Валерий Халилов родился в семье военных - его отец и брат были военными дирижерами. В 1963 году поступил в Московскую военно-музыкальную школу, в 1970-1975 годах обучался на военно-дирижерском факультете при Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Первое место службы лейтенанта Халилова - Пушкинское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО, должность - дирижер оркестра. Августовским вечером 1975 года с двумя чемоданами Валерий и Наталья Халиловы приехали в Ленинград, переночевали у знакомых, а утром на электричке отправились в часть. Служебную квартиру им дадут только через год - так что жили в общежитии. В сентябре из роддома туда же привезут и первую дочку, Олю. Став генералом, Халилов любил повторять: "Я начинал с села". Естественно, все переспрашивали: в каком же это селе есть военный оркестр? На что следовал ответ: "В Царском!"

Не судьба...

На борту Ту-154, который разбился 25 декабря 2016 года, должен был находиться Иосиф Кобзон. Его пригласил сам Валерий Халилов. "Мы с ним отработали крайние концерты: 14 декабря - в Колонном зале, 17 декабря - в Перми для суворовцев, - вспоминал Кобзон. - Но 25-го в Сирии, увы, я не успевал выступить, потому что у меня была открыта медицинская виза. Рассказал об этом Халилову. Валерий Михайлович отнесся с пониманием. Просто сказал: "Очень жаль" - и не стал настаивать. Я пообещал: обязательно приеду еще. Халилов меня отпустил: "Ну бог с вами, это важнее - лечитесь". На этом мы распрощались. Хотя у него была температура 39, но он работал".

По-братски

"Когда меня спрашивают: что для меня сделал брат, - говорит Александр Халилов (младший брат Валерия Халилова), - я всегда отвечаю: главное, что он отправил меня в Афганистан".

Ему, военному музыканту, предложили командировку в Афганистан. Он сразу пошел посоветоваться со старшим братом. Валерий сказал не раздумывая: "Конечно езжай".

"В Афганистане я написал 14 песен, - продолжает Александр Халилов. - Проехал пол-Афгана с оркестром, четырежды пересекал перевал Саланг. К моменту вывода войск состав легендарного ансамбля "Каскад" успел смениться дважды. Все артисты были солдатами срочной службы и уходили на дембель. Я, тогда майор, возглавил оркестр в 1988 году. Ходили слухи, что СССР из Афганистана уходит. Вы не представляете, как нам хотелось домой: от этой пыли, от картошки в трехлитровых банках, от спиртового хлеба. И вот однажды мне попалось на глаза стихотворение "Мы уходим", написанное боевым офицером Игорем Морозовым. С третьей попытки я положил его на музыку. Песня стала неформальным гимном той войны... Если бы была возможность вернуться в прошлое - я бы повторил свою судьбу. Думаю, и Валера тоже повторил бы свою, ничего не меняя. Для меня он святой..."