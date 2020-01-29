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29.01.2020 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу

Текст: Антон Валагин

Двух воронежцев, госпитализированных накануне с подозрением на коронавирус, разместили в изолированных инфекционных боксах с отдельными входами на территории областной детской больницы.

- Эти боксы предназначены и для взрослых пациентов, и для детей, - уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

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В Сети появилось видео доставки заболевших. Процедура напоминает сцену из фильма-катастрофы: медики в респираторах и черных балахонах, носилки под герметичным пластиковым колпаком, путь от подъезда до кареты скорой помощи огорожен желтыми аварийными лентами.

Взятые у пациентов пробы отправили на исследование в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. Точные результаты будут известны через пару дней, но по первым данным, подозрение на коронавирус у вернувшихся из Китая воронежцев не подтвердилось - обычная ОРВИ.

- Подобным образом мы будем исследовать всех, кто недавно вернулся из КНР и страдает респираторными заболеваниями. Это общепринятая практика по всей стране и за рубежом, - рассказали в департаменте здравоохранения.

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