Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу

Двух воронежцев, госпитализированных накануне с подозрением на коронавирус, разместили в изолированных инфекционных боксах с отдельными входами на территории областной детской больницы.

- Эти боксы предназначены и для взрослых пациентов, и для детей, - уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

В Сети появилось видео доставки заболевших. Процедура напоминает сцену из фильма-катастрофы: медики в респираторах и черных балахонах, носилки под герметичным пластиковым колпаком, путь от подъезда до кареты скорой помощи огорожен желтыми аварийными лентами.

Взятые у пациентов пробы отправили на исследование в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. Точные результаты будут известны через пару дней, но по первым данным, подозрение на коронавирус у вернувшихся из Китая воронежцев не подтвердилось - обычная ОРВИ.

- Подобным образом мы будем исследовать всех, кто недавно вернулся из КНР и страдает респираторными заболеваниями. Это общепринятая практика по всей стране и за рубежом, - рассказали в департаменте здравоохранения.