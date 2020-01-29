Московские водители жалуются на недавно организованный в качестве эксперимента турбоперекресток. В результате движение в час пик на нем практически заблокировано, а также ни дня не проходит без аварий. Мелких, но неприятных.

Что такое турбоперекресток? Это перекресток с круговым движением, на котором для каждого направления предназначена своя полоса. Въезд на круг возможен по трем полосам. Из правой можно поворачивать только направо. Если двигаться по средней, то также разрешается правый поворот. При этом можно продолжить движение прямо. А из левой полосы - только по прямой. Считается, что организация таких перекрестков позволит ускорить движение на них на 20-30 процентов по сравнению с движением на обычном кругу. Перекресток действительно выглядит очень красиво. С высоты и на бумаге. На деле все оказалось не так радужно.

По словам водителей, до организации турбоперекрестка проехать здесь можно было. Сейчас в час пик он забит. Раньше аварии там были редкостью. Теперь регулярно кто-то с кем-то сталкивается. Причина в том, что не в том месте начали проводить эксперимент.

Как рассказал "РГ" автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" на Рен-ТВ Вячеслав Субботин, здесь утром загружено направление в центр по Чертановской улице, а вечером - обратно. Но приоритет на этом направлении убрали. В результате все упираются в круг, образуется километровый затор. Когда загружено только одно направление, такие круги работать не будут. Вот он и не работает. Подобные круговые движения можно организовывать там, где нет такого интенсивного движения.

Также Вячеслав Субботин отметил, что водители просто не понимают, как ехать по этому перекрестку. Разметки в заторе не видно. В результате происходят аварии.

Защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов рассказал "РГ", что сам чуть было не попал в аварию на этом перекрестке. Он ехал по разметке, а второй водитель - по привычке.

- Идея турбоперекрестка хорошая, - говорит Петр Шкуматов. - Но при хорошей погоде и видимой разметке. Тогда никакой путаницы не возникает. Проблемы появляются, когда на дорогах грязь, снег и реагенты. Люди, которые не знают о существовании такой разметки, едут, как на обычном круге. А те, которые знают, едут по этой невидимой никому разметке. При наших климатических условиях такие турбоперекрестки надо признать неудавшимся экспериментом.

Еще две особенности этого перекрестка. На улице Красного Маяка - не основное направление - метро "Пражская". И там всегда пробка. Теперь эта пробка перекрывает движение по Чертановской улице - основному направлению.

А по Чертановской улице ходит трамвай, который пересекает этот круг по прямой. Таким образом перекресток с круговым движением просто работать не может. Ведь трамвай имеет преимущество.

Источник в Госавтоинспекции сообщил, что сейчас изучается аварийность на этом участке. Что же касается кругового движения, то в Москве его не стоит применять. Дефицит пространства не позволяет построить круг с достаточным радиусом. В результате на маленьком участке происходит много перестроений. А как результат - аварии. При наличии приоритета на каком-то из направлений движения разгрузить участок поможет светофор.

Таким образом, хорошая идея, реализованная не в том месте, приводит к прямо противоположным результатам.

По Чертановской улице ходит трамвай, который пересекает этот круг по прямой. Таким образом перекресток с круговым движением просто работать не может

Такой круг прекрасно подойдет для перекрестка с менее интенсивным движением, где не столь ярко выражены приоритетные направления движения. И там он действительно будет удобен при условии видимости разметки. Другое дело - где такое место в столице найти?

Движение по такому кругу организовано полностью в соответствии с правилами. Но есть еще и проблема в том, что водители у нас часто ездят по привычке, а не по правилам. И это тоже надо учитывать при организации движения. Круг должен ехать, а если он стоит, значит, движение на нем надо регулировать техническими средствами. На многих московских улицах от кругов и вовсе отказались. Почему бы и здесь не закончить эксперимент?