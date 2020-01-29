Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

В Следственном комитете России подтвердили, что в ходе розысков пропавшего в апреле подростка в болоте у поселка Демидово обнаружены мужские останки. По предварительным данным, найденный скелет принадлежит исчезнувшему 16-летнему школьнику.

- Родственники пропавшего опознали найденную рядом с останками обувь, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Для дальнейшего расследования уголовного дела назначен ряд необходимых экспертиз: судебно-медицинские, генетические и иные исследования.

Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово. Во время празднования дня рождения школьнику стало плохо, он ушел в лес и не вернулся.