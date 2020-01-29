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29.01.2020 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

В лесу у смоленского поселка Демидово найдено тело подростка, правоохранители полагают, что это может быть пропавший весной школьник.

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- Есть основания так думать, но точно станет известно после экспертиз. С момента пропажи ребенка прошло 10 месяцев, лето... То, что мы нашли, - практически скелет, - рассказал "РГ" источник в правоохранительных структурах региона.

Напомним, 16-летний школьник из Смоленска исчез в окрестностях Демидова 6 апреля во время вечеринки, посвященной дню рождения его знакомого. По факту пропажи подростка было возбуждено уголовное дело, но поиски и другие следственные действия долгое время не давали результатов. В отсутствие официальной информации стали плодиться слухи и домыслы, дошло до того, что Демидово обесточили во время телепередачи, посвященной пропаже ребенка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

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