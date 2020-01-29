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29.01.2020 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле фигурантов дела о пытках в колонии наказали условно

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле вынесен третий приговор по делам "о пытках в колонии".

По информации официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, бывшие младшие инспекторы отдела безопасности ярославской исправительной колонии № 1 Роман Оныпа и Владислав Писаревский признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Они обвинялись в нанесении побоев трем осужденным, только что прибывшим в ИК-1, в том числе Хасдину Муртазалиеву. За избиение этого заключенного суд ранее приговорил бывшего старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова к трем с половиной годам реального лишения свободы.

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Как сообщает ТАСС, Писаревский и Оныпа признали вину, и их дело тоже рассматривалось в особом порядке. Оныпа, в частности, заявил, что получил указание "принять жестко" осужденных от Максима Яблокова - старшего по званию.

Гособвинение просило для подсудимых четыре года реального лишения свободы, однако суд назначил им условное наказание: обоим - по четыре года лишения свободы (условно) с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два с половиной года.

Напомним, первые два представших перед судом бывших сотрудника ярославской ИК-1 получили реальные сроки лишения свободы.

В ближайшее время в суде начнется процесс по делу о пытках в колонии с самым большим количеством фигурантов. Со слов Ольги Козловой, в Заволжский районный суд поступило уголовное дело в отношении 14 бывших сотрудников ИК-1, которые обвиняются в избиении осужденного Евгения Макарова. В этом деле 54 тома. Поскольку столько подсудимых непросто разместить в зале заседания райсуда, сейчас решается вопрос о месте рассмотрения дела.

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